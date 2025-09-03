Otrasný čin v Prahe: Trojica Slovákov znásilnila hendikepovanú ženu, polícia zverejnila VIDEO ich zatknutia

PRAHA - V hlavnom meste Českej republiky sa odohral ohavný čin, ktorý polícia začala vyšetrovať prakticky okamžite od jeho nahlásenia. Trojica mužov sa totiž mala dopustiť znásilnenia hendikepovanej ženy v centre jedného z najľudnatejších miest strednej Európy. Štátna polícia preto začala ihneď pátranie a do pár hodín už hlásili pozitívne výsledky akcie v podobe zadržania podozrivých. Tí, ako sa ukázalo, komunikujú po slovensky.
Česká polícia o prípade informovala na svojom webe tydenikpolicie.cz. Polícia tiež zverejnila videá zo zadržania podozrivých osôb pôvodom zo Slovenska, ktoré sa činu mohli dopustiť. Ich vek sa pohybuje od 22 do 25 rokov.
Schôdzka, ktorá sa zmenila na boj o život
K ich dolapeniu došlo po tom, čo policajti počas 14 hodín vykonávali pátraciu akciu. Sú podozriví zo znásilnenia mladej hendikepovanej ženy v parku v pražských Malešiciach. "Znásilneniu predchádzalo zoznámenie s poškodenou na sociálnej sieti s teraz už obvineným mužom. Nasledovala schôdzka, na ktorú po nejakej dobe jej trvania dorazili ďalší dvaja muži, kamaráti obvineného," popísala česká polícia.
Trojica páchateľov potom za použitia násilia ženu znásilnila. A to aj napriek tomu, že sa usilovne bránila a kričala o pomoc. "Po čine ju muži ešte navyše okradli o mobilný telefón a zlatú retiazku," doplnila polícia ďalší dôležitý trestný bod činu v parku.
Niektorých zadržali na ulici, niektorých na ubytovni
Poškodená všetko okamžite oznámila a rozbehlo sa pátranie po podozrivých, ktoré dostali na starosti kriminalisti štvrtého policajného obvodu z mravnostného oddelenia. "Tým sa podarilo podozrivých mužov vypátrať na ubytovni a na ulici v Malešiciach v súčinnosti s kolegami z cudzineckej polície a špeciálnej poriadkovej jednotky a zadržať ich," pokračovala polícia.
Muži komunikovali po slovensky, mrazivá štatistika
Veľmi citlivým bodom vyšetrovania bolo zistenie, že muži hovoria po slovensky a sú teraz stíhaní pre trestný čin znásilnenia, kedy im v prípade odsúdenia hrozí až 12 rokov väzenia. "Dvaja z nich sú stíhaní aj pre trestný čin krádeže. Kriminalisti podali podnet na ich vzatie do väzby," dodali české policajné špičky.
Tie však trápi znepokojivý trend. "V tomto roku v Prahe evidujeme 124 počtov prípadov znásilnenia, čo je o 8 prípadov viac ako za rovnaké obdobie vlani," varovala pred nepríjemnou štatistikou polícia.