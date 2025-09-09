Tragédia v Egypte! V obľúbenom letovisku zomrel Sebastian, z mora ho vytiahli záchranári: Prípad vyšetrujú

MARSA ALAM - V egyptskom letovisku Marsa Alam došlo k tragickej udalosti počas uplynulého víkendu. Podľa predbežných informácií od Úradu bezpečnosti provincie Červeného mora sa 49-ročný poľský turista Sebastian T. utopil počas kúpania v Červenom mori v blízkosti hotelovej pláže. Prípad vyšetruje prokuratúra.
Lekárske vyšetrenie potvrdilo, že príčinou smrti bolo "udusenie utopením". Záchranársky tím vytiahol telo Poliaka z vody a previezol ho do márnice Chirurgickej nemocnice v Marsa Alam. Miestna prokuratúra sa ujala vyšetrovania okolností smrti Sebastiana T. Informuje o tom portál WP Turystyka.
Úrady provincie Červeného mora zatiaľ nezverejnili názov hotela, kde k tejto tragédii došlo, ani informácie o tom, ako ďaleko od brehu poľský turista plával. V Marsa Alam v súčasnosti panujú priaznivé podmienky na oddych na plážach - teplota dosahuje 36 °C a rýchlosť vetra nepresahuje 21 km/h.