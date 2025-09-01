Veľká rodinná TRAGÉDIA: Matka (†32) SKOČILA do žumpy aj s deťmi (†6 a †7)! Nechala list na rozlúčku

KONIN – V strednej časti Poľsko došlo dnes ráno k veľkej rodinnej tragédii. Pri nehode zomrela matka aj jej dcéra. O život mali prísť na pozemku rodinného domu.
Neďaleko mesta Konin vo Veľkopoľskom vojvodstve v strednej časti krajiny došlo na pozemku rodinného domu k obrovskej tragédii. Ako informuje RMF 24, tragédia sa mala odohrať v obci Helenów Pierwszy.
Hasiči mali v čase 22:00 dostať hlásenie, že žena a dve deti sú uväznené v septiku ich domu. Zalarmovať ich mal vystrašený otec rodiny. Po príchode na miesto nešťastia už vytiahli von matku a jedno dieťa, druhé bolo ešte stále v septiku. To napokon vytiahli až záchranári.
Matka (†32) ani jej deti (†6 a †7) nevykazovali žiadne známky života. Napriek tomu sa ich záchranári pokúšali na mieste oživiť. Nedalo sa už ale nič robiť.
Mala to byť samovražda
Podľa predbežných informácii malo ísť v prípade ženy o samovraždu. Polícia uviedla, že zabila obidve svoje dcéry. Dôkaz zanechala po sebe sama matka v podobe listu na rozlúčku.
"Máme do činenia s nepredstaviteľnou tragédiou. Mladá žena aj jej dve deti sú mŕtve. V tomto prípade ide s vysokou pravdepodobnosťou o spáchanie trestného činu," vyjadrila sa prokurátorka Aleksandra Marańda z okresnej prokuratúry v Konine. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.