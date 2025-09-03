Tragická nehoda ikonickej lanovky v Lisabone: Hlásia najmenej troch mŕtvych a desiatky zranených

(Zdroj: X)
LISABON - Najmenej traja ľudia zahynuli v stredu pri vykoľajení a následnej havárii ikonickej lisabonskej lanovky Glória. Ďalších približne 20 ľudí utrpelo zranenia, informujú správy agentúry Reuters a televízie CNN Portugal.
Na záberoch z miesta nehody je vidieť desiatky záchranárov, ako spod trosiek zdemolovanej lanovky vyťahujú ľudí. Televízia CNN Portugal uvádza, že z približne dvadsiatich zranených sú najmenej traja v kritickom stave. Príčina vykoľajenia doposiaľ nebola bezprostredne známa.
Turistami obľúbená lisabonská lanovka je podobná električke a cestujúcich prepravuje hore a dole po strmých svahoch Lisabonu. Lanovka zvládne naraz prepraviť 43 cestujúcich.