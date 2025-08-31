Dcéra nacistu odhalila ukradnuté umenie: Všetko prezradila FOTO na sociálnych sieťach, záhadne opäť ZMIZLO

LONDÝN - Na webovej stránke realitného makléra predávajúceho luxusný dom v Argentíne sa objavil obraz, ktorý nacisti ukradli židovskému obchodníkovi s umením v Amsterdame. Informujeme o tom podľa webu BBC.
Na fotografii interiéru nehnuteľnosti neďaleko Buenos Aires visí nad pohovkou Portrét dámy od Giuseppeho Ghislandiho. Kedysi ju získal vysokopostavený nacista, ktorý po druhej svetovej vojne odišiel do Južnej Ameriky. Dom predáva jeho dcéra, informujú holandské noviny AD. Maľba podľa databázy strateného vojnového umenia patrí medzi stovky predmetov ulúpených obchodníkovi s umením Jacquovi Goudstikkerovi, ktorý počas vojny pomáhal ďalším Židom utiecť do bezpečia. On sám zomrel na mori pri nehode počas úteku z Holandska, je pochovaný v Anglicku.
Jediná žijúca dedička získala iba 202 diel
Po jeho smrti si v nútenom predaji viac ako 1100 diel z jeho zbierky lacno nakúpili vysokopostavení nacisti vrátane Hermanna Göringa. Goudstikkerova nevesta Marei von Saher ako jediná žijúca dedička v roku 2006 získala iba 202 diel, informuje AD.
Investigatíva AD odhalila dokumenty z vojnového obdobia, podľa ktorých si portrét grófky Colleoni od neskorobarokového portrétistu Giuseppeho Ghislandiho kúpil dôstojník SS Friedrich Kadgien, finančný poradca Göringa. V roku 1945 utiekol do Švajčiarska, neskôr sa presťahoval do Brazílie a Argentíny, kde úspešne podnikal. Zomrel v roku 1979. AD uvádza, že v americkom vyšetrovacom spise bola v poznámkach o Kadgienovi veta: „Zdá sa, že vlastní značný majetok, stále by pre nás mohol byť cenný.“ Noviny uviedli, že sa bezvýsledne niekoľko rokov pokúšali hovoriť s dvoma dcérami zosnulého nacistu v Buenos Aires o ich otcovi a stratených umeleckých dielach.
Jedna zo sestier nevie, o akom obraze je reč
Obraz sa objavil až teraz, pravdepodobne nechtiac. „Nie je dôvod domnievať sa, že by to mohla byť kópia,“ povedali Annelies Koolová a Perry Schrier z Holandskej agentúry pre kultúrne dedičstvo (RCE), ktorí snímky pre AD skontrolovali. Na sociálnych sieťach jednej zo sestier sa objavilo ďalšie ukradnuté dielo – kvetinové zátišie od holandského maliara Abrahama Mignona zo 17. storočia, informuje AD. Všetky pokusy o rozhovor so sestrami od objavenia fotografie zlyhali. Jedna z nich novinám AD povedala: „Neviem, aké informácie odo mňa chcete, a neviem, o akom obraze hovoríte.“ Právnici Goudstikkerovej pozostalosti uviedli, že vynaložia maximálne úsilie na získanie obrazu späť.
Obraz opäť zmizol
Ako informuje BBC, obraz ukradnutý nacistami, ktorý bol spozorovaný v inzeráte argentínskeho realitného makléra, zmizol po razii v dome. Išlo o Portrét dámy od Giuseppeho Ghislandiho, ktorý visel nad pohovkou v nehnuteľnosti neďaleko Buenos Aires, predávanej dcérou vysokopostaveného nacistu, ktorý po druhej svetovej vojne utiekol z Nemecka. Polícia pri razii tento týždeň obraz nenašla, no zaistila dve zbrane, uviedol federálny prokurátor Carlos Martínez miestnym médiám.