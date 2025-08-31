Vedci odhalili prekvapivú súvislosť: Zapáchajúce ponožky a štípance od komárov idú ruka v ruke

TOKYO - Vystavenie oxidu uhličitému (CO₂) zvyšuje citlivosť komárov, vďaka čomu dokážu ľahšie vycítiť ľudskú obeť. Vedci z Japonska zistili, že komáre dokážu „cieliť“ aj cez páchnuce ponožky, čo vysvetľuje, prečo nás často štípu práve tam, kde by sme to nečakali.
Objav tento týždeň oznámil výskumný inštitút Riken a spoločnosť Kao, ktorá sa špecializuje na spotrebný tovar, informuje o tom web denníka Asahi šimbun. Ich štúdia ponúka nový pohľad na to, ako komáre zameriavajú ľudí, a mohla by viesť k vývoju efektívnejších repelentov. Výskum, ktorý publikoval časopis Scientific Reports, spochybňuje ustálené predstavy o správaní komárov. Predtým sa verilo, že tento hmyz používa svoj čuch pre CO2, vydýchaný ľudskými bytosťami, iba na detekciu ľudí na diaľku, a že sa po priblížení prepne na vizuálne podnety.
Najväčšia chyba po tréningu: Lekári varujú pred vynechaním TEJTO aktivity, hrozia vážne následky
Inovatívne riešenie v oblasti ochrany proti komárom
Nové experimenty na laboratórnych komároch však ukázali, že aj po tom, ako komáre človeka uvidia, pretrvávajúce vystavenie oxidu uhličitému zostruje ich zrak aj čuch. Tento hmyz mal potom väčšiu tendenciu sledovať pruhované vzory pripomínajúce ľudské postavy, približovať sa k páchnucim ponožkám a vyhýbať sa vôni byliniek - a to všetko za zvýšenej citlivosti.
Muž ignoroval príznaky celé roky, skončil s rakovinou v NAJHORŠOM štádiu! Trpíte nimi aj vy?
Spoločnosť Kao, ktorá predáva repelenty proti komárom v juhovýchodnej Ázii, kde sa vyskytuje horúčka dengue, po objave dúfa v inovatívne riešenie v oblasti ochrany proti komárom. "Táto štúdia otvára nové možnosti pre vývoj nových repelentných materiálov proti komárom. Budeme pokračovať v našom výskume, aby sme pomohli znížiť zdravotné riziká spôsobené chorobami prenášanými týmto hmyzom," uviedla Aja Nanba z výskumného laboratória spomínanej spoločnosti.