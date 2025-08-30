Záhada obľúbených sušienok odhalená po viac než storočí: Ako vznikol ich názov?

USA - Legendárne sušienky sú na trhu od roku 1912 a predali sa ich už stovky miliárd kusov. Napriek tomu ostáva pôvod ich názvu záhadou a existujú o ňom viaceré teórie, o ktorých diskutovali aj používatelia Redditu. Pravda sa možno nikdy nepotvrdí, no predajom to rozhodne neškodí.
Sušienky Oreo sú na pultoch obchodov už viac ako sto rokov. Napriek tomu, že od roku 2014 sú najpredávanejšími sušienkami na svete, ich názov zostáva pre zákazníkov zahalený tajomstvom. Ich prvým výrobcom bola v roku 1912 spoločnosť Mondelez International. „Ako vôbec prišli na názov Oreo?“ spýtal sa jeden z používateľov Redditu.
Podľa histórie značky existuje niekoľko teórií, uvádza britský Mirror. Najrozšírenejšia hovorí, že názov pochádza z francúzskeho slova „or“ (zlato), keďže pôvodné balenie sušienok bolo zlaté. Ďalšie vysvetlenia sa odvolávajú na grécke slovo „Oros“ (hora), pretože prvé verzie mali tvar kopčeka alebo na grécke „ωραίο“ (pekný, príťažlivý). Ďalší používateľ Redditu napísal: „Kedysi existovala reklama, kde si chlapík napchal ústa Oreami a niekto sa ho spýtal: ‚Čo si o nich myslíte?‘. On iba zamrmlal s plnou pusou. Potom sa spýtali: ‚Ako by sme ich mali nazvať, pane?‘ A on povedal niečo, čo znelo ako ‚Oreo‘. A podľa mňa to bolo presne takto a nechcem, aby ma niekto opravoval.“
Krátky, hravý a ľahko sa vyslovuje
Iný komentujúci priblížil oficiálne zmeny názvu: „V roku 1912 sa sušienky volali Oreo Biscuit, v roku 1921 sa premenovali na Oreo Sandwich, v roku 1937 na Oreo Creme Sandwich až v roku 1974 sa ustálil názov Oreo Chocolate Sandwich Cookie. V bežnej reči ich však ľudia vždy nazývali jednoducho Oreo.“ Otázka pôvodu slova „Oreo“ však ostáva nejasná. Existuje aj domnienka, že „re“ pochádza zo slova „cream“ a vložilo sa medzi dve „o“ zo slova „chocolate“, čím vzniklo „o-re-o“.
Iní si myslia, že názov bol zvolený len preto, že je krátky, hravý a ľahko sa vyslovuje. Nech je pravda akákoľvek, predaje tým rozhodne neutrpeli. Od roku 1912 sa predalo odhadom 450 miliárd Oreo sušienok, vďaka čomu si udržali prvenstvo na trhu a získali si srdcia miliónov ľudí po celom svete. Jeden diskutujúci uviedol: „Ani ma to neprekvapuje. Keď sa niekto pýtal na pôvod názvu krekrov Triscut, firma to tiež nevedela presne vysvetliť a je stará vyše 120 rokov. Až niekto našiel reklamu, ktorá naznačovala, že názov súvisí s procesom výroby pomocou elektriny. Možno to bol podobný prípad aj pri Oreo. Kto vie?“