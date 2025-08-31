Neuveriteľný výkon! Japonský dôchodca sa zapísal do knihy rekordov: Ako 102-ročný zdolal horu Fudži

TOKIO - Najvyššiu japonskú horu Fudži na začiatku augusta zdolal 102-ročný Japonec Kokiči Akuzawa, ktorý sa stal jej najstarším pokoriteľom, a vyslúžil si tak zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Informovala o tom agentúra AFP. Tréning nadšeného turistu spočíval v hodine chôdze denne a zdolávaní hôr zhruba raz do týždňa.
"Som o šesť rokov starší ako pri svojom poslednom výstupe (na Fudži). Už som tam bol a párkrát som si užil výhľad, takže to (tentoraz) nebolo nič zvláštne. Naposledy som tiež dosiahol vrchol," citovala AFP Japonca.
Práve tohtoročný výkon zaznamenala Guinnessova kniha rekordov, podľa ktorej Akuzawovi bolo 102 rokov a 51 dní, keď sa 3. augusta pred deviatou ráno na horu vydával. Výprava k 3776 metrov vysokému vrcholu mu s prestávkami v horských chatách trvala tri dni a sprevádzala ho jedna z jeho vnučiek, ktorá pracuje ako zdravotná sestra.
Prekvapivá odpoveď na otázku, či ma v pláne znovu na vrch vyliezť
Akuzawa, bývalý chovateľ dobytka, sa narodil v roku 1923 a momentálne pracuje ako dobrovoľník v domove dôchodcov. Tento rok sa mu príprava výstup skomplikovala, pretože v januári pri zdolávaní vrcholu upadol, potom trpel pásovým oparom a potom skončil v nemocnici kvôli srdcovému zlyhaniu. Hoci Japoncov stav znepokojoval jeho rodinu, zotavil sa tak rýchlo, že lekári nemohli uveriť svojim očiam, povedala agentúre horolezcova 75-ročná dcéra Jukiko. Na otázku, či má v pláne znovu na Fudži vyliezť, Akuzawa odpovedal: "Už nikdy."