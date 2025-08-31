Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Žena túži po najštíhlejšom páse na svete! Do svojej premeny investovala skoro MILIÓN eur

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Instagram/aleiraoficial_sexy)
© Zoznam/ © Zoznam/

FLORIDA - Žena z Miami vyvoláva rozruch svojim extrémnym cieľom krásy. 33-ročná Aleira Avendaño chce mať taký štíhly pás, aký na svete nemá nikto, a už roky používa extrémne metódy – pričom do svojej premeny investovala nemalé sumy.

Aleira Avendaño pracuje na svojej postave už 16 rokov, informuje web oe24. Ako učiteľka jogy vsádza na zdravú stravu, pravidelný pohyb a kozmetické zákroky. Jej najdôležitejším pomocníkom je špeciálne korzet, ktorý nosí takmer nepretržite – 23 hodín denne a vyzúva ho iba pri sprchovaní. Jej pás dnes meria len 50,8 centimetra, čo je výrazne menej než najmenšia štandardná veľkosť XS (32) v Európe, ktorá má zvyčajne 55–61 centimetrov.

Pre Aleiru nie je jej pás len otázkou vzhľadu. „Stojí za ním disciplína, sústredenie a vášeň,“ vysvetľuje. Počas transformácie sa naučila veľa o svojom tele, zdraví a mysli. Aleira otvorene priznáva, že kvôli svojmu cieľu podstúpila viacero operácií. Celkovo investovala viac než milión dolárov (približne 920 000 eur) do zákrokov ako zväčšenie pŕs, korekcia nosa, lifting zadku či nové zuby. Pravidelne chodí na lekárske prehliadky a všetky hodnoty sú v poriadku.

EXTRÉMNY trend v Turecku: Ženy si nechávajú chirurgicky SKRACOVAŤ nohy! Prečítajte si tiež

EXTRÉMNY trend v Turecku: Ženy si nechávajú chirurgicky SKRACOVAŤ nohy!

Jej cieľom je obvod pásu 38 centimetrov!

Niektoré orgány sa síce mierne posunuli, no pre ňu to nie je dôvod, aby svoje plány zastavila. Modelka plánuje svoj pás zúžiť ešte viac – na približne 38 centimetrov. Dokonca už ponúka vlastné korzety, aby pomohla aj ďalším ženám dosiahnuť podobný cieľ. Na Instagrame ju sleduje viac než 1,1 milióna ľudí.

Viac o téme: ZdraviePásMiamiKrásaŽena
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dráma pri bazéne: Turistka
Dráma pri bazéne: Turistka na Tenerife slovne napadla dovolenkárov! Všetko pre ukradnuté ležadlo
Zaujímavosti
Najväčšia chyba po tréningu:
Najväčšia chyba po tréningu: Lekári varujú pred vynechaním TEJTO aktivity, hrozia vážne následky
Zaujímavosti
Muž ignoroval príznaky celé
Muž ignoroval príznaky celé roky, skončil s rakovinou v NAJHORŠOM štádiu! Trpíte nimi aj vy?
Zaujímavosti
Záhada obľúbených sušienok odhalená
Záhada obľúbených sušienok odhalená po viac než storočí: Ako vznikol ich názov?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
Správy
55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
55. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností
Správy
Na Zlatých pieskoch sa konal 18. ročník festivalu Uprising
Na Zlatých pieskoch sa konal 18. ročník festivalu Uprising
Správy

Domáce správy

Vražda v Partizánskom rozhádala
Vražda v Partizánskom rozhádala aj verejnosť: Bývalý admin policajného Facebooku zaútočil, dali ste si šlofíka?!
Domáce
Dobrá správa pre vodičov!
Dobrá správa pre vodičov! Od nedele sú k dispozícii všetky vetvy križovatky Lamač
Domáce
FOTO Dramatické sekundy v Košiciach:
Dramatické sekundy v Košiciach: Muž (78) kričal o pomoc spoza zamknutých dverí, polícia musela do bytu vraziť!
Domáce
Prednášky o Trnave odhalia neznáme tajomstvá zámku, kalendára aj matrík
Prednášky o Trnave odhalia neznáme tajomstvá zámku, kalendára aj matrík
Regióny

Zahraničné

Drogy sú ľahko dostupné:
Drogy sú ľahko dostupné: Ohrozuje to najmä mladých, varuje nemecký komisár
Zahraničné
útoky na Odesu
MIMORIADNY ONLINE Ruské drony ochromili Odesu: Tisíce domácností bez prúdu, poškodené boli aj budovy
Zahraničné
Izraelská armáda pri Golanských
Izraelská armáda podnikla nálet na pozície Hizballáhu na juhu Libanonu
Zahraničné
Invázny americký hríb sa
Invázny americký hríb sa blíži k Slovensku: V Česku ho už našli, môže vytláčať naše pôvodné druhy
Domáce

Prominenti

Ivana Chýlková a Jan
PROBLÉMY v raji? Ivana Chýlková vyšla s pravdou von: S Krausom už spolu NEŽIJÚ!
Domáci prominenti
Šialené VYČÍŇANIE slávneho rapera:
Šialené VYČÍŇANIE slávneho rapera: Zbalila ho POLÍCIA... Plakal spolu s otcom!
Zahraniční prominenti
Michaela Čobejová
Čobejová sa ukázala BEZ mejkapu: Wau, stále KRÁSNA!
Domáci prominenti
FOTO Post Malone
TAJNÝ románik slávneho speváka? Partnerky strieda rýchlejšie ako ponožky!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Európske Maldivy: Ostrov Harris
Európske Maldivy: Ostrov Harris má prekrásne pláže aj drsnú prírodu
dromedar.sk
FOTO Žena túži po najštíhlejšom
Žena túži po najštíhlejšom páse na svete! Do svojej premeny investovala skoro MILIÓN eur
Zaujímavosti
FOTO Na fotografii interiéru nehnuteľnosti
Dcéra nacistu odhalila ukradnuté umenie: Všetko prezradila FOTO na sociálnych sieťach, záhadne opäť ZMIZLO
Zaujímavosti
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť:
Vedci odhalili prekvapivú súvislosť: Zapáchajúce ponožky a štípance od komárov idú ruka v ruke
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!

Šport

Začiatok sezóny ako z najhoršieho sna: Simeone prvýkrát vystriedal Hancka
Začiatok sezóny ako z najhoršieho sna: Simeone prvýkrát vystriedal Hancka
La Liga
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Slováci v zahraničí
VIDEO Zbytočná penalta v posledných sekundách: Dúbravka bezmocný, prvá výhra Manchestru United
VIDEO Zbytočná penalta v posledných sekundách: Dúbravka bezmocný, prvá výhra Manchestru United
Premier League
Atlético naďalej márne čaká na prvé víťazstvo, Real otočil zápas v priebehu jednej minúty
Atlético naďalej márne čaká na prvé víťazstvo, Real otočil zápas v priebehu jednej minúty
La Liga

Auto-moto

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Ako technológie menia vaše pracovné návyky. Ste na to pripravení?
Motivácia a produktivita
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Mentoring: Tajná zbraň, ktorá vám môže katapultovať kariéru dopredu
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov

Technológie

Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Xiaomi odhalilo HyperOS 3. Pozri sa, ako sa tvoj mobil onedlho zmení na úplne nové zariadenie
Xiaomi
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Týchto 14 bežných prehreškov ti neskutočne ničí smartfón! Stále ich robí väčšina z nás
Android
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Takto rýchlo zistíš výkon svojho počítača pomocou jednoduchého príkazu
Návody
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Tvoj Android smartfón ťa sleduje aj keď nič nerobíš. Takto o tebe zbiera informácie
Android

Bývanie

Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka

Pre kutilov

Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčšie faux princa Williama: Keď budúci kráľ nezvládol protokol
Zahraničné celebrity
Najväčšie faux princa Williama: Keď budúci kráľ nezvládol protokol
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vražda v Partizánskom rozhádala
Domáce
Vražda v Partizánskom rozhádala aj verejnosť: Bývalý admin policajného Facebooku zaútočil, dali ste si šlofíka?!
Dramatické sekundy v Košiciach:
Domáce
Dramatické sekundy v Košiciach: Muž (78) kričal o pomoc spoza zamknutých dverí, polícia musela do bytu vraziť!
Šéf SIS má po
Domáce
Šéf SIS má po nehode pod Zoborom ďalšie nečakané problémy: Nedostatky s STK a otázne majetkové priznanie!
útoky na Odesu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské drony ochromili Odesu: Tisíce domácností bez prúdu, poškodené boli aj budovy

Ďalšie zo Zoznamu