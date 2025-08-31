Žena túži po najštíhlejšom páse na svete! Do svojej premeny investovala skoro MILIÓN eur

FLORIDA - Žena z Miami vyvoláva rozruch svojim extrémnym cieľom krásy. 33-ročná Aleira Avendaño chce mať taký štíhly pás, aký na svete nemá nikto, a už roky používa extrémne metódy – pričom do svojej premeny investovala nemalé sumy.
Aleira Avendaño pracuje na svojej postave už 16 rokov, informuje web oe24. Ako učiteľka jogy vsádza na zdravú stravu, pravidelný pohyb a kozmetické zákroky. Jej najdôležitejším pomocníkom je špeciálne korzet, ktorý nosí takmer nepretržite – 23 hodín denne a vyzúva ho iba pri sprchovaní. Jej pás dnes meria len 50,8 centimetra, čo je výrazne menej než najmenšia štandardná veľkosť XS (32) v Európe, ktorá má zvyčajne 55–61 centimetrov.
Pre Aleiru nie je jej pás len otázkou vzhľadu. „Stojí za ním disciplína, sústredenie a vášeň,“ vysvetľuje. Počas transformácie sa naučila veľa o svojom tele, zdraví a mysli. Aleira otvorene priznáva, že kvôli svojmu cieľu podstúpila viacero operácií. Celkovo investovala viac než milión dolárov (približne 920 000 eur) do zákrokov ako zväčšenie pŕs, korekcia nosa, lifting zadku či nové zuby. Pravidelne chodí na lekárske prehliadky a všetky hodnoty sú v poriadku.
Jej cieľom je obvod pásu 38 centimetrov!
Niektoré orgány sa síce mierne posunuli, no pre ňu to nie je dôvod, aby svoje plány zastavila. Modelka plánuje svoj pás zúžiť ešte viac – na približne 38 centimetrov. Dokonca už ponúka vlastné korzety, aby pomohla aj ďalším ženám dosiahnuť podobný cieľ. Na Instagrame ju sleduje viac než 1,1 milióna ľudí.