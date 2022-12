Záhadná SMRŤ mladého slovenského speváka: Naháňali ich policajti?!

BRATISLAVA - Nádejný umelec zahynul v aute, ktoré šoféroval jeho kamarát. U toho bola zistená prítomnosť alkoholu. Okolo nehody sa však vyrojili pochybnosti a špekulácie. Spevákova rodina tvrdila, že mladých ľudí prenasledovali policajti, ktorí dokonca aj strieľali. Peter Fiala by dnes mal 45 rokov.

Peter Fiala sa narodil 29. decembra 1977. Bol umelecky založený a pokúšal sa presadiť ako spevák. V roku 2004 mu vyšiel debutový album Ver mi alebo nie, najznámejšou sa stala pieseň Keď nestačí slovenčina.

Radosť z rozbiehajúcej sa kariéry však veľmi rýchlo vyhasla. V roku 2004 prežila rodina tohto speváka tie najhoršie sviatky. 26. decembra totiž Peter prišiel o život.

Ako vtedy informovala agentúra TASR, Fiala sa viezol ako spolujazdec v Mazde 626, ktorú šoféroval opitý 23-ročný Branislav Z. z Hornej Vsi. Vodič nezvládol riadenie a vozidlo skončilo v priekope. Následne mu namerali 1,4 promile alkoholu v krvi. Spevák sedel na zadnom sedadle a údajne nebol pripútaný.

Podľa policajnej hovorkyne sa v tom čase v Oslanoch vykonávala policajná kontrola a zrazu okolo mužov zákona prefrčala vo veľkej rýchlosti spomínaná mazda. Preto za ňou vyrazili.

Po nehode sa však vyrojili teórie o zbesilej policajnej naháňačke. Spomínala sa dokonca aj streľba, pričom varovné výstrely vraj nesmerovali len do pneumatík, ale aj priamo do vozidla. Vedľa Petra vtedy sedela len 15-ročná Lenka a podľa nej jedna strela zasiahla speváka do krku.

Výpovede policajtov a svedkov sa rozchádzali a rodičia mužom zákona neverili. „Som si istý, že Petra zastrelili policajti a teraz to chcú hodiť na nevinného človeka,” povedal v minulosti pre časopis Život jeho otec Viliam.

Nech už bola príčina nešťastnej udalosti akákoľvek, Peter Fiala za ňu zaplatil tú najvyššiu cenu a dnes, keď by oslavoval 45 narodeniny, si ho už rodina môže pripomenúť len starými zábermi či návštevou cintorína.