Psík Denis sa ocitol na hranici života a smrti: Zásah hasičov a roztrasený domáci miláčik v náručí!

SOKOLOV - Stačilo málo a rodinná prechádzka sa mohla skončiť tragédiou. Psík menom Denis sa v sobotu 27. decembra krátko po poludní ocitol uväznený na tenkom ľade rybníka pri českom meste Habartov. Keby nebolo rýchlej reakcie jeho majiteľky a profesionálneho zásahu hasičov, mohol skončiť v ľadovej vode.
Ako informovali karlovarskí hasiči na sociálnej sieti, Denis sa dostal približne 50 metrov od brehu, kde ľad prestal byť bezpečný. "Pes bo zhruba päťdesiat metrov od brehu a bál sa ďalšieho pohybu na tenkom ľade," opísali dramatické chvíle zasahujúci hasiči.
Majiteľka psa si uvedomila, že pokus o vlastnú záchranu by mohol situáciu ešte zhoršiť. "Majitelka psa sa správne rozhodla, že sa nebude pokúšať vlastnými silami dostať zviera naspäť na breh, a rychlo privolala pomoc," uviedli hasiči.
Na miesto okamžite vyrazila jednotka v ochranných oblekoch so záchranným člnom. Hasičom sa podarilo bezpečne dostať až k uviaznutému zvieraťu a vytiahnuť ho späť na breh. "Príbeh tak mal šťastný koniec a psík Denis bol včas zachránený," dodali.
Vôbec to nemuselo dopadnúť dobre, Denis mal šťastie
Zásah však zároveň slúži ako varovanie pre verejnosť. Podľa hasičov sa podobné udalosti nekončia vždy dobre. "Ľad na rybníkoch, riekach a ďalších vodných plochách nemusí byť dostatočne pevný, aj keď sa môže zdať bezpečný," upozorňujú. Prudké výkyvy teplôt spôsobujú, že ľad je na mnohých miestach extrémne tenký a hrozí jeho preborenie.
Obzvlášť nebezpečná je situácia po páde do studenej vody. "V ľadovej vode potom rýchlo dochádzajú sily a bez správneho postupu sa len málokto dokáže sám dostať bezpečne na breh," varujú hasiči.
Na záver apelujú na zodpovednosť všetkých majiteľov zvierat aj ľudí, ktorí sa pohybujú v blízkosti zamrznutých vodných plôch. "Dbajte preto na bezpečnosť svoju aj svojich domácich maznáčikov, nenechávajte ich vchádzať na zamrznuté plochy a majte ich neustále pod dohľadom. Ak by došlo k nebezpečnej situácii, nevstupujte na ľad a okamžite volajte tiesňovú linku 112," odkazujú.