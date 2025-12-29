Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Psík Denis sa ocitol na hranici života a smrti: Zásah hasičov a roztrasený domáci miláčik v náručí!

Psík nakoniec skončil v náručí majiteľky.
Psík nakoniec skončil v náručí majiteľky. (Zdroj: Facebook/HZS Karlovarského kraje, www.hzs-kvk.cz)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

SOKOLOV - Stačilo málo a rodinná prechádzka sa mohla skončiť tragédiou. Psík menom Denis sa v sobotu 27. decembra krátko po poludní ocitol uväznený na tenkom ľade rybníka pri českom meste Habartov. Keby nebolo rýchlej reakcie jeho majiteľky a profesionálneho zásahu hasičov, mohol skončiť v ľadovej vode.

Ako informovali karlovarskí hasiči na sociálnej sieti, Denis sa dostal približne 50 metrov od brehu, kde ľad prestal byť bezpečný. "Pes bo zhruba päťdesiat metrov od brehu a bál sa ďalšieho pohybu na tenkom ľade," opísali dramatické chvíle zasahujúci hasiči.

Majiteľka psa si uvedomila, že pokus o vlastnú záchranu by mohol situáciu ešte zhoršiť. "Majitelka psa sa správne rozhodla, že sa nebude pokúšať vlastnými silami dostať zviera naspäť na breh, a rychlo privolala pomoc," uviedli hasiči.

 
 

Na miesto okamžite vyrazila jednotka v ochranných oblekoch so záchranným člnom. Hasičom sa podarilo bezpečne dostať až k uviaznutému zvieraťu a vytiahnuť ho späť na breh. "Príbeh tak mal šťastný koniec a psík Denis bol včas zachránený," dodali.

Vôbec to nemuselo dopadnúť dobre, Denis mal šťastie

Zásah však zároveň slúži ako varovanie pre verejnosť. Podľa hasičov sa podobné udalosti nekončia vždy dobre. "Ľad na rybníkoch, riekach a ďalších vodných plochách nemusí byť dostatočne pevný, aj keď sa môže zdať bezpečný," upozorňujú. Prudké výkyvy teplôt spôsobujú, že ľad je na mnohých miestach extrémne tenký a hrozí jeho preborenie.

Obzvlášť nebezpečná je situácia po páde do studenej vody. "V ľadovej vode potom rýchlo dochádzajú sily a bez správneho postupu sa len málokto dokáže sám dostať bezpečne na breh," varujú hasiči.

Na záver apelujú na zodpovednosť všetkých majiteľov zvierat aj ľudí, ktorí sa pohybujú v blízkosti zamrznutých vodných plôch. "Dbajte preto na bezpečnosť svoju aj svojich domácich maznáčikov, nenechávajte ich vchádzať na zamrznuté plochy a majte ich neustále pod dohľadom. Ak by došlo k nebezpečnej situácii, nevstupujte na ľad a okamžite volajte tiesňovú linku 112," odkazujú.

Viac o téme: PesZáchranaHasičiJazeroSokolov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Požiar v pražskom hosteli: Horieť začal matrac, evakuovali 60 osôb
Zahraničné
FOTO Dopravná nehoda v Trnave.
Vážna zrážka aút neďaleko Trnavy: Zasahovať museli HASIČI, zranení dostali prvú pomoc!
Domáce
Ilustračné foto
Hasiči mali počas vianočných sviatkov 210 zásahov: Počet medziročne klesol
Domáce
FOTO Vianočné dekorácie sa zrejme
Vianočné dekorácie sa zrejme stali dôvodom POŽIARU: Rodina s troma malými deťmi skončila bez strechy a terasy!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Prominenti
Má 80 a život ju stále baví! Marcela Laiferová má na konte množstvo skladieb: Tomu číslu neuveríte
Má 80 a život ju stále baví! Marcela Laiferová má na konte množstvo skladieb: Tomu číslu neuveríte
Prominenti
Turisti zaplnili Tatry aj napriek nepriaznivému počasiu
Turisti zaplnili Tatry aj napriek nepriaznivému počasiu
Správy

Domáce správy

Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Aktualizované Hasiči pri Pezinku sú
Hasiči pri Pezinku sú v pohotovosti: Požiar známej fabriky, v teréne je niekoľko desiatok z nich!
Domáce
Maďarský turista uviazol vo
Maďarský turista uviazol vo Vysokých Tatrách: Zachraňovali ho vrtuľníkom
Domáce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici hľadá nového rektora: Kedy a ako prebehnú voľby?
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici hľadá nového rektora: Kedy a ako prebehnú voľby?
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Psík Denis sa ocitol
Psík Denis sa ocitol na hranici života a smrti: Zásah hasičov a roztrasený domáci miláčik v náručí!
Zahraničné
Mrazivá scéna: Jedno ošpliechanie
Mrazivá scéna: Jedno ošpliechanie spôsobilo na ulici agresívnu drámu, plačúce dieťa a prederavené čelné sklo!
Zahraničné
FOTO Albin Kurti
Výsledky exit pollu v Kosove: Zvíťazila stredoľavá strana Sebaurčenie
Zahraničné
FOTO man holding knife in
Muž s nožom zabil v Suriname deväť ľudí vrátane piatich detí
Zahraničné

Prominenti

Záhadná SMRŤ mladého slovenského
Záhadná SMRŤ mladého slovenského speváka: Naháňali ich policajti?!
Osobnosti
Lela Vémola
Karlos sa ohadzoval miliónmi, jeho manželka vo finančných problémoch? Krutá FACKA pre Lelu!
Domáci prominenti
Brigitte Bardot
Zomrela Brigitte Bardot (†91): Známe osobnosti a organizácie jej vzdali HOLD!
Zahraniční prominenti
Krst novej knihy Tamary
EXMANŽEL Heribanovej: Rozvod s Alenou, rozchod s Vandou! K jednej z nich sa vrátil
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Svaly vs. bruško, čo
Ženy hodnotili mužské telá: Výsledky prekvapili všetkých! TENTO typ postavy boduje najviac
Zaujímavosti
Toto sa stane s
Toto sa stane s organizmom, ak na dva týždne vynecháte kávu
vysetrenie.sk
Čo predpovedali a čo
Čo predpovedali a čo sa naozaj stalo? Proroctvá Baby Vangy a Nostradama na rok 2025: Desivé proroctvá sa stali realitou
Zaujímavosti
Kontrolujete si toaletu pred
Kontrolujete si toaletu pred použitím? MALI BY STE! Môže vás prekvapiť nečakané uhryznutie, POTKANY útočia
Zaujímavosti

Dobré správy

Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?

Varenie a recepty

Párty syrové krekry zo 4 surovín
Párty syrové krekry zo 4 surovín
Plnená syrová roláda
Plnená syrová roláda
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Rady a tipy
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Nátierky a pomazánky

Šport

Juraj Slafkovský späť po vianočnej prestávke: Online prenos zo zápasu Tampa Bay – Montreal
Juraj Slafkovský späť po vianočnej prestávke: Online prenos zo zápasu Tampa Bay – Montreal
Juraj Slafkovský
VIDEO Podobný scenár ako proti nám: Švédi sa opäť zahrávali s ohňom, trpká prehra pre Švajčiarov
VIDEO Podobný scenár ako proti nám: Švédi sa opäť zahrávali s ohňom, trpká prehra pre Švajčiarov
MS v hokeji do 20 rokov
Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Reprezentácia
Slovenský tréner po premiére na lavičke Třinca: Prekvapilo nás, čo sa stalo, nečakali sme to
Slovenský tréner po premiére na lavičke Třinca: Prekvapilo nás, čo sa stalo, nečakali sme to
Tipsport ELH

Auto-moto

TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky

Kariéra a motivácia

Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Mzda
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
Vzťahy na pracovisku
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Pracovný pohovor
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Bezpečnosť
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Android
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Veda a výskum
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Veda a výskum

Bývanie

Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?

Pre kutilov

Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Láska a sex
Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Psík Denis sa ocitol
Zahraničné
Psík Denis sa ocitol na hranici života a smrti: Zásah hasičov a roztrasený domáci miláčik v náručí!
Mrazivá scéna: Jedno ošpliechanie
Zahraničné
Mrazivá scéna: Jedno ošpliechanie spôsobilo na ulici agresívnu drámu, plačúce dieťa a prederavené čelné sklo!
Dôchodkyni volali z banky:
Zahraničné
Dôchodkyni volali z banky: Vraj vyhrala milión! Poslala ich do teplých krajín, no karta sa obrátila
Hasiči pri Pezinku sú
Domáce
Hasiči pri Pezinku sú v pohotovosti: Požiar známej fabriky, v teréne je niekoľko desiatok z nich!

Ďalšie zo Zoznamu