Pracovníčka výletnej lode odhalila šokujúcu pravdu: Tieto CHYBY vás môžu stáť dovolenku snov!

BIRMIGHAM - Lucy Southertonová (29) z Birminghamu, ktorá už viac ako desať rokov pracuje na výletných lodiach, prezradila, aké chyby robia nováčikovia najčastejšie – a dodala, že vyhnúť sa im je pritom veľmi jednoduché.
Svoje skúsenosti zdieľa aj na YouTube kanáli @CruisingAsCrew, ktorý sleduje takmer 100-tisíc ľudí. Podľa nej sa pasažieri často nechajú nachytať na skryté poplatky, zbytočne sa preťažujú batožinou či zabúdajú na základné pravidlá pri používaní mobilu.
1. Letieť v deň vyplávania lode
Jedna z najväčších chýb, ktorú nováčikovia robia, je priletieť do prístavu v deň vyplávania. „Ak má váš let meškanie alebo ho zrušia, loď odíde bez vás,“ varuje Lucy. Odporúča preto prísť o deň skôr a investovať do hotela.
2. Nesprávne plánovanie rozpočtu
Cena plavby nezahŕňa všetko. Pasažieri si musia priplatiť za wifi balíčky, nápoje, špeciálne reštaurácie, výlety či povinné prepitné. „Treba s tým rátať vopred, aby ste sa na lodi neprekvapili,“ dodáva.
3. Preplnená batožina
Podľa Lucy ľudia často balia viac, než je nutné. Odporúča radšej nechať si priestor pre nákupy počas dovolenky: „Ak máte limit 23 kíl, vezmite si radšej 22, aby ste mali miesto na suveníry.“
4. Zabudnutý letový režim
Lucy priznala, že ju táto chyba raz vyšla až na 500 libier. Telefón treba okamžite po nalodení prepnúť do letového režimu, aby sa predišlo vysokým účtom za roaming. Navyše odporúča vypnúť automatické aktualizácie času, aby sa pasažieri riadili podľa lodného času a nezmeškali večeru či predstavenie.
5. Nesprávny výber kajuty
Výber kajuty môže výrazne ovplyvniť zážitok z plavby. Lucy radí siahnuť po kajute v strede lode, obklopenej inými kajutami. „Nikto nechce mať nad sebou posilňovňu alebo byť hneď pri nočnom klube,“ vysvetľuje. Ak pasažieri dostanú ponuku na vylepšenie kajuty, odporúča skontrolovať plány paluby – aj luxusnejšia kajuta môže byť na nevhodnom mieste.