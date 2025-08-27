Nové nebezpečenstvo: Mäsožravá larva prvýkrát infikovala človeka! Lekári sú v pohotovosti

MARYLAND - Nebezpečný parazit, známy ako mäsožravá larva, sa dokáže zavŕtať do tkanív ľudí a zvierat a spôsobuje extrémnu bolesť. V USA bol zaznamenaný jeho prvý prípad u človeka, čo vyvolalo šok medzi odborníkmi.
Vzácny parazit, ktorý dokáže poškodzovať ľudské tkanivo, bol zaznamenaný v americkom Marylande po návrate muža z El Salvadoru. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním na Andrewa Nixona, hovorcu amerického ministerstva zdravotníctva a služieb pre ľudí. Infekciu diagnostikovali už 4. augusta. Podľa Nixona ide o prvý prípad v USA, ktorý súvisí s cestovaním do krajiny postihnutej epidémiou. Zároveň však zdôraznil, že riziko pre verejné zdravie je stále nízke. V Marylande zatiaľ nebol zaznamenaný prenos infekcie na iných ľudí ani zvieratá.
Infekciu spôsobil parazit známy ako New World Screwworm. Ide o larválnu fázu muchy, ktorá kladie vajíčka do rán teplokrvných zvierat a larvy sa potom pomaly živia tkanivom hostiteľa. Epidémia týchto lariev sa po Strednej Amerike šíri od začiatku roka 2023 a nákazu zaznamenali v niekoľkých štátoch, pričom najďalej dosiahla až južné Mexiko.
„Po párení si samica muchy nájde živého hostiteľa, pristane na jeho rane a nakladie až 200 až 300 vajec,“ vysvetlil profesor a vedúci katedry entomológie na Texas A&M University Phillip Kaufman. „Po 12 až 24 hodinách sa všetky vajcia vyliahnu a okamžite začnú vŕtať a živia sa tkanivom daného zvieraťa, čím spôsobujú vznik veľmi veľkých rán,“ dodal.
Vážne ohrozenie aj pre zvieratá
Mäsožravé larvy predstavujú vážne ohrozenie nielen pre zásoby potravín, ale aj pre populáciu zvierat, hoci USA ich dokázali úplne vyhubiť v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Podarilo sa to pomocou chovu sterilizovaných samcov, ktorí sa z lietadiel rozptyľovali medzi divoké samice, čím sa zabránilo ďalšiemu rozmnožovaniu.
Liečba infikovaného dobytka zvyčajne zahŕňa čistenie rán, antiseptickú liečbu a ich zakrytie. Neliečené rany môžu spôsobiť smrť zvieraťa už za jeden až dva týždne a hrozí aj šírenie infekcie na ďalšie zvieratá. Momentálne plánujú zvýšiť intenzitu zásahov proti týmto škodcom a predpokladajú, že týždenne vyprodukujú až 300 miliónov sterilizovaných múch. Zároveň USA zastavili dovoz živého dobytka z Mexika, aby predišli šíreniu parazita.