Otrasný prípad: Iba 11-ročné dievča porodilo! Testy DNA odhalili krutú pravdu

MUSKOGEE - V americkom meste Muskogee (Oklahoma) sa odohral šokujúci prípad. Jedenásťročné dievča porodilo doma dieťa bez akejkoľvek lekárskej pomoci. Testy DNA následne odhalili, že otcom novorodenca je jej nevlastný otec. Prípad vyvolal obrovský rozruch a rodičia dievčaťa čelia vážnym obvineniam.
Pôrod v príšerných podmienkach
Dievčatko priviedlo dieťa na svet 16. augusta vo svojom dome. Až keď ju spolu s novorodencom odviezli do nemocnice, lekári zistili, čo sa stalo. Dieťa bolo našťastie zdravé a narodené v termíne.
Krátko po odhalení boli zatknutí matka dievčaťa, 33-ročná Cherie Walkerová, a jej 34-ročný partner Dustin Walker. Pár má spolu šesť detí vo veku od dvoch do deviatich rokov. Polícia pôvodne oboch obvinila zo zanedbania starostlivosti – v dome vládli otrasné podmienky, deti žili medzi odpadkami a psími exkrementmi, nemali vhodné oblečenie a hygienu.
DNA testy potvrdili najhoršie obavy
Kľúčový zlom nastal, keď testy DNA odhalili 99,9-percentnú zhodu medzi novorodencom a Dustinom Walkerom. To znamená, že biologickým otcom dieťaťa je práve nevlastný otec 11-ročného dievčaťa. Správu priniesla televízia NBC News.
„Toto je jedna z najvážnejších, ak nie najvážnejšia kauza sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí, akú som kedy riešila,“ uviedla zástupkyňa okresného prokurátora v Muskogee, Janet Hutsonová.
Nové obvinenia: zneužívanie dieťaťa
Po výsledkoch DNA čelí Dustin Walker obvineniu zo sexuálneho zneužívania dieťaťa. Jeho manželku stíhajú za to, že mu zločin umožnila. V oboch prípadoch ide o činy, za ktoré môže súd uložiť trest až doživotia. Dokumenty prokuratúry navyše zdôrazňujú, že rodičia neposkytli 11-ročnej počas pôrodu žiadnu lekársku starostlivosť.
Rodina tvrdí, že ide o omyl
Do prípadu vstúpila aj stará mama dievčaťa, ktorá v rozhovore pre televíziu KJRH hájila svoju dcéru a zaťa. „Spravili z mojej dcéry a môjho zaťa monštrá. Ale oni nimi nie sú. Oni tieto deti milujú,“ povedala. Tvrdila, že vnučka opakovane hovorila, že otcom je 12-ročný chlapec zo susedstva. „To stále hovorí. To je všetko, čo viem,“ dodala.
Súd bude už v septembri
Dustin a Cherie Walkerovci by sa mali postaviť pred súd 3. septembra. Ak sa preukáže ich vina, obom hrozí doživotné väzenie.