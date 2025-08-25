HANBA pre políciu: Policajt si z miesta činu odniesol niečo, čo nik nečakal… Kamera ho odhalila!

CAMBRIDGE - Britská verejnosť je šokovaná škandálom v radoch polície. Počas zásahu sa jeden zo strážcov zákona dopustil činu, ktorý súd označil za vážne zneužitie právomocí. Prípad vyvolal ostrú kritiku a otvoril otázky o dôvere v tých, ktorí majú chrániť spravodlivosť.
Britská verejnosť je otrasená škandálom v radoch polície. Policajt Marcin Zielinski (27) bol prichytený, ako počas služobnej prehliadky v Stevenage ukradol žene spodnú bielizeň. Súd v Cambridge ho poslal na štyri mesiace za mreže po tom, čo sa priznal ku krádeži aj k zneužitiu policajných právomocí.
Na kamerovom zázname je vidieť, ako 27-ročný policajt počas zásahu v Stevenage otvoril komodu, vytiahol z nej spodné prádlo a ukryl si ho do vrecka uniformy. Zielinski bol následne obvinený a na súde v Cambridge priznal vinu v prípade krádeže a zneužitia policajných právomocí. Odsúdený bol na štyri mesiace väzenia.
Nakoniec zo zboru odišiel sám...
K incidentu došlo 12. septembra 2024 počas prehliadky bytu, kde policajti hľadali dôkazy v nesúvisiacej veci. Žena, ktorej veci boli odcudzené, bola síce vtedy zadržaná, no neskôr prepustená bez akýchkoľvek obvinení. Policajt medzičasom v novembri 2024 zo zboru sám odišiel, ešte počas vyšetrovania prípadu.
Asistentka náčelníka polície v Hertfordshire Genna Telfer incident ostro odsúdila: „Zielinski sklamal verejnosť, poškodil povesť polície a zradil svojich kolegov, ktorí denne konajú s profesionalitou a integritou. Jeho správanie je vážnym porušením dôvery a hodnôt, ktoré polícia reprezentuje.“