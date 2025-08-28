Väčšina študentov nepotrebuje potvrdenie o návšteve školy pre sirotskú dávku

BRATISLAVA - Potvrdenie o návšteve školy nemusí predkladať Sociálnej poisťovni (SP) väčšina študentov poberajúcich sirotský dôchodok, ak pokračujú v štúdiu. Výnimku tvoria tí, ktorí prerušili štúdium, prípadne študujú na školách silových rezortov alebo v zahraničí. Rovnako, ak pokračujú po ukončení strednej školy na prvý stupeň vysokoškolského štúdia a mali v lete prerušenú výplatu tejto dávky. Týka sa to aj tých, ktorí pokračujú na druhý stupeň vysokoškolského štúdia. V stredu o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Informáciu, že študenti poberajúci sirotské aj naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka, poskytne poisťovni Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR cez elektronický informačný systém. Výnimku tvoria žiaci škôl neposkytujúcich údaje rezortu školstva, pričom ide napríklad o školy v pôsobnosti Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR, ako aj zahraničné školy. Pre vyplatenie dávky tak musia títo študenti predložiť potvrdenie o štúdiu.
V prípade prerušenia štúdia prestáva byť takýto študent nezaopatreným dieťaťom a nemá nárok na sirotský dôchodok. Jeho vyplácanie sa mu opäť obnoví až po nástupe na štúdium. K tomu potrebuje predložiť aj žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku s potvrdením o návšteve školy, ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov. Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej záverečnej skúšky a pri stredoškolákoch je to posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia, teda 31. august. Ukončením školy sa zároveň končí aj nárok na vyplatenie sirotskej dávky.
Rozhodnutie o prijatí na prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského štúdia nestačí
Ak študent ukončil bakalárske štúdium a chce pokračovať na jeho vyšší stupeň, tak termínom ukončenia štúdia je deň záverečnej štátnej bakalárskej skúšky. V lete mal výplatu sirotského pozastavenú, preto po nástupe na druhý stupeň vysokoškolského štúdia musí predložiť SP žiadosť o uvoľnenie jeho výplaty vrátane potvrdenia školy o štúdiu, a to ak študuje v školách silových rezortov či v zahraničí.
Samotné rozhodnutie o prijatí na prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského štúdia nestačí na uvoľnenie výplaty sirotskej dávky. Poisťovňa začne totiž vyplácať túto dávku až po nástupe na štúdium a doručení žiadosti o uvoľnenie výplaty. Následne doplatí študentovi sirotský dôchodok spätne, a to za obdobie júl a august. „Sociálna poisťovňa ku koncu júla 2025 vyplácala celkovo 17.499 sirotských dôchodkov s priemernou výškou 210,16 eura,“ dodal Kontúr.