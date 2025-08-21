Po králikoch sa objavili zombie veverice: Odborníci varujú, nedotýkajte sa ich, ide o nebezpečného parazita!

VIRGINIA - Záchranné centrum pre voľne žijúce zvieratá upozornilo obyvateľov, aby sa nesnažili pomáhať veveričkám s nezvyčajnými kožnými výrastkami. Podľa odborníkov ide s veľkou pravdepodobnosťou o parazita známeho ako kožojed (botfly), ktorý sa vyvíja pod kožou hostiteľa.
Organizácia Evelyn's Wildlife Refuge vo Virgínii pravidelne pred jesennou sezónou varuje verejnosť, keďže veveričky začínajú zhromažďovať zásoby. Tieto zvieratá môžu mať na tele opuchy a hrče, ktoré spôsobujú larvy muchy z čeľade Oestridae. Tie sa dostávajú do organizmu cez srsť, nos či ústa a následne sa zahryzávajú do tkaniva. Počas rastu vytvárajú viditeľné opuchy, až kým sa z tela neuvoľnia a nezakuklia v pôde, informoval Unilad.
Podľa odborníkov sú veveričky jednými z najčastejších hostiteľov, no nakaziť sa môžu aj psy, mačky, medvedíky čistotné, zajace či pruhované veveričky.Dobrou správou je, že botfly väčšinou hostiteľa neusmrtí. Riziko však nastáva pri neodbornej snahe odstrániť larvy.
„Je nesmierne dôležité, aby ich vyberali iba skúsení rehabilitátori alebo veterinári. Ak sa larva poškodí v tele zvieraťa, môže dôjsť k anafylaktickému šoku či smrti,“ uviedlo záchranné centrum vo svojom vyhlásení. Dodalo, že aj mŕtve larvy sa dokážu „zahryznúť“ do hostiteľa, aby sa udržali na mieste, preto je postup náročný a rizikový.
Evelyn’s Wildlife Refuge tiež upozornilo na odlíšenie tohto ochorenia od tzv. veveričej kiahne. Tie sa medzi veveričkami šíria pri kŕmidlách, vytvárajú menšie hrčky na koži a zvyčajne po čase samy vymiznú.