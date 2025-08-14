Šokujúci pohľad: FOTO Bizarné rohaté králiky desia obyvateľov! Odborníci varujú, nedotýkajte sa ich!

COLORADO - V americkom Colorade sa objavujú čoraz častejšie bizarné králiky s čiernymi rohmi a chápadlami vyrastajúcimi z tváre. Pôvodcom ich desivého a zároveň aj groteskného výzoru je cottontail papilloma vírus, ktorý prenášajú najmä komáre a kliešte. Odborníci upozorňujú, aby sa ľudia k nakazeným zvieratám nepribližovali napriek tomu, že pre ľudí a domáce zvieratá nepredstavujú hrozbu.
Vo Fort Collins v Colorade boli opakovane spozorované zmutované králiky s výrastkami okolo tváre. Takto zdeformovaných zvierat je čoraz viac. Prvé správy pochádzajú z roku 2024, keď miestny obyvateľ zverejnil fotografiu, na ktorej mal králik hlavu pokrytú čiernymi, ostňovitými výrastkami, informoval britský Daily Mail. Obyvateľka Susan Mansfieldová pre 9News uviedla: „Vyzeralo to ako čierne ostne alebo čierne špáradlá trčiace zo všetkých strán okolo úst. Myslela som si, že cez zimu zomrie, ale nestalo sa. Vrátil sa aj druhý rok a výrastky opäť narástli.“
Takto vyzerajúce zvieratá sú nakazené vírusom cottontail papilloma virus (CRPV), známym aj ako Shope papilloma, ktorý spôsobuje rast nádorov na alebo pri hlave. Colorado Parks and Wildlife (CPW) vyzýva každého, kto takéhoto nakazeného králika uvidí, aby sa k nemu nepribližoval a nedotýkal sa ho. Vírus sa pravdepodobne neprenáša na iné druhy, ako sú ľudia alebo domáce zvieratá, no aj tak odborníci apelujú na verejnosť, aby sa týmto živočíchom vyhýbala a nepokúšala sa im pomôcť.
Aj keď sa tieto „Frankenstein“ králiky objavili v poslednom čase najmä v Colorade, vedci upozorňujú, že týmto vírusom sa môžu nakaziť aj jedince v celom Stredozápade. Vírus sa šíri najmä komármi a kliešťami, ktoré uhryznú zviera a prenesú ďalej ochorenie meniace DNA. Vedci uvádzajú, že SPV sa len zriedka prenáša priamym kontaktom medzi živočíchmi a nie sú známe žiadne prípady, Kedy by hmyz dokázal uštipnutím nakaziť človeka týmto vírusom. Prvým príznakom nákazy u králika sú červené, vystúpené škvrny na koži, ktoré sa postupne menia na bradavičnaté nádory. V mnohých prípadoch sa tieto premenia na keratinizované papilómy pripomínajúce rohy a chápadlá.
Niektoré sa však môžu zmeniť na spinocelulárny karcinóm, čiže vážnu formu rakoviny kože, ktorá môže byť smrteľná, ak sa rozšíri a nie je včas liečená. Majiteľom domácich králikov, ktorí sa obávajú nákazy, odborníci odporúčajú chrániť tieto zvieratá pred škodcami, najmä komármi. Ak sa domáci králik nakazí po uštipnutí hmyzom, veterinár môže nádory chirurgicky odstrániť skôr, ako sa stanú zhubnými. Niekedy sa výrastky zahoja aj samy, no miestni tvrdia, že voľne žijúce králiky majú tendenciu vyvíjať stále väčšie a väčšie „rohy“.
Nádory môžu nakoniec narásť do takej veľkosti, že bránia králikovi prijímať potravu, čo vedie k jeho vyhladovaniu a smrti. Podľa portálu PetMD sa tieto nádory zvyčajne objavujú na ušiach, viečkach alebo iných častiach hlavy, čo zvieraťu niekedy úplne znemožní vidieť alebo počuť. Na sociálnych sieťach sa objavili otázky, či by utratenie nakazených voľne žijúcich králikov nezastavilo šírenie vírusu. „Je humánnejšie ich v takom stave usmrtiť alebo ich nechať tak?“ pýta sa jeden používateľ na Reddite.
Nebezpečný komár tigrovaný útočí v Bratislave! Prenáša desiatky vírusov, v TÝCHTO lokalitách si dávajte POZOR!
Úrady pre kontrolu zvierat v USA zatiaľ nič také neodporučili a uviedli, že vírus nepredstavuje pre ľudí žiadne riziko pre verejné zdravie. Miestni ochranári zdôrazňujú, že ak takéhoto znetvoreného králika uvidíte, najlepšie je udržiavať si odstup a nechať ho na pokoji. Zvieratá nakazené týmto vírusom sa stali aj inšpiráciou pre legendu o mýtickom „jackalope“, králikovi s parožím antilopy. Príbehy a ilustrácie rohatých králikov sa objavujú v odborných knihách už po celé storočia, napríklad v diele Tableau encyclopédique et méthodique z roku 1789.