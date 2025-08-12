Horor v ZOO: Matka dala dcérinho miláčika ako dar levom, tvrdí, že to bolo správne!

AALBORG - Pernille Sohlová (44) sa rozhodla urobiť krok, ktorý mnohí považujú za krutý a nepochopiteľný. Keď jej dcérin poník ochorel, darovala ho zoologickej záhrade v Aalborgu, aby sa stal „celou korisťou“ pre levy. Zoo spustila „potravinovú zbierku“, aby svojim predátorom poskytla prirodzenejšiu potravu, a Pernille sa rozhodla výzvu podporiť.
„Možno to znie veľmi dramaticky a zvláštne, ale aj tak by boli utratení. Nedávame ich predátorom zaživa,“ vysvetlila. Napriek tomu čelí masívnej kritike, informoval britský Mirror.
Podľa zoo nie je jediná, ktorá urobila takéto rozhodnutie. Od začiatku zbierky prijali 22 koní, 18 morčiat, 53 sliepok a 137 králikov. Darcovia dostávajú daňovú úľavu – 100 dánskych korún (cca 11,60 €) za malé zviera a 5 korún (0,58 €) za kilogram väčších koní. Všetky zvieratá sú pred kŕmením humánne usmrtené a takto sa podľa zoo nič nevyhodí, pričom predátori dostanú výživu bližšiu tej z voľnej prírody.
Z koňa večera pre rysa? Šokujúca ponuka od ZOO: Darujte nám vaše domáce zvieratá ako potravu!
Podobne konala aj Helen Hjortholm Andersenová z Jutlandu, ktorá darovala svojho 20-ročného shetlandského poníka Papriku do inej dánskej zoo. „Páči sa nám myšlienka kolobehu života – že jeden poník môže pomôcť vytvoriť život pre iné zvieratá,“ dodala.