Hrôza v školskej jedálni: 365 prípadov hromadnej otravy, jedlo obsahovalo salmonelu a baktériu E.coli!

JAKARTA - V Indonézii sa po konzumácii bezplatných školských obedov otrávilo najmenej 365 ľudí. Úrady vo štvrtok 14. augusta oznámili, že ide o doteraz najväčší prípad otravy jedlom v rámci vládneho programu bezplatných obedov, ktorý je vlajkovou iniciatívou prezidenta Prabowa Subianta.
Postihnutí, medzi nimi aj žiaci škôl v regióne Sragen v Strednej Jáve, mali bolesti hlavy, hnačky a žalúdočné kŕče. „Rozhodli sme sa dočasne pozastaviť distribúciu jedál z centrálnej kuchyne, pokiaľ nebudeme poznať výsledky laboratórnych testov,“ uviedol predstaviteľ miestnej samosprávy Sigit Pamungkas. Dodal, že štát uhradí všetky potrebné náklady na liečbu pacientov, informoval portál people.com.
Podľa denníka The Jakarta Post mali jedálne lístky obsahovať kurkumnú ryžu, omeletu nakrájanú na pásiky, vyprážaný tempeh, šalát z uhoriek a listového šalátu, nakrájané jablko a krabičku mlieka. Príznaky pocítili stovky detí krátko po jedle. Deväťročný žiak Wizdan Ridho Abimanyu opísal, že sa v noci zobudil s prudkou bolesťou brucha. Až neskôr cez sociálne siete zistil, že podobné ťažkosti majú aj jeho spolužiaci.
Program bezplatných školských jedál spustila Indonézia v januári tohto roka a denne z neho profituje viac než 15 miliónov ľudí. Od jeho zavedenia však úrady zaznamenali už vyše tisíc prípadov otráv. Len v máji sa v Západnej Jáve po jedle pozitívne testovanom na salmonelu a baktériu E. coli priotrávilo vyše 200 študentov.
Desivá pasca umelej inteligencie: Rada od chatbota spôsobila mužovi vážnu otravu, TOTO mal užívať!
Podľa šéfa Národnej agentúry pre výživu Dadana Hindayanu sa po týchto incidentoch sprísnili pravidlá pre prevádzku kuchýň a distribúciu jedla. V rámci programu funguje naprieč krajinou približne 190 kuchýň, niektoré aj pod správou armády.