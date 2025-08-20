Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

Hrôza v školskej jedálni: 365 prípadov hromadnej otravy, jedlo obsahovalo salmonelu a baktériu E.coli!

V Indonézii sa po konzumácii bezplatných školských obedov otrávilo najmenej 365 ľudí
V Indonézii sa po konzumácii bezplatných školských obedov otrávilo najmenej 365 ľudí (Zdroj: X/@people)
© Zoznam/ © Zoznam/

JAKARTA - V Indonézii sa po konzumácii bezplatných školských obedov otrávilo najmenej 365 ľudí. Úrady vo štvrtok 14. augusta oznámili, že ide o doteraz najväčší prípad otravy jedlom v rámci vládneho programu bezplatných obedov, ktorý je vlajkovou iniciatívou prezidenta Prabowa Subianta.

Postihnutí, medzi nimi aj žiaci škôl v regióne Sragen v Strednej Jáve, mali bolesti hlavy, hnačky a žalúdočné kŕče. „Rozhodli sme sa dočasne pozastaviť distribúciu jedál z centrálnej kuchyne, pokiaľ nebudeme poznať výsledky laboratórnych testov,“ uviedol predstaviteľ miestnej samosprávy Sigit Pamungkas. Dodal, že štát uhradí všetky potrebné náklady na liečbu pacientov, informoval portál people.com.

Podľa denníka The Jakarta Post mali jedálne lístky obsahovať kurkumnú ryžu, omeletu nakrájanú na pásiky, vyprážaný tempeh, šalát z uhoriek a listového šalátu, nakrájané jablko a krabičku mlieka. Príznaky pocítili stovky detí krátko po jedle. Deväťročný žiak Wizdan Ridho Abimanyu opísal, že sa v noci zobudil s prudkou bolesťou brucha. Až neskôr cez sociálne siete zistil, že podobné ťažkosti majú aj jeho spolužiaci.

Program bezplatných školských jedál spustila Indonézia v januári tohto roka a denne z neho profituje viac než 15 miliónov ľudí. Od jeho zavedenia však úrady zaznamenali už vyše tisíc prípadov otráv. Len v máji sa v Západnej Jáve po jedle pozitívne testovanom na salmonelu a baktériu E. coli priotrávilo vyše 200 študentov.

Desivá pasca umelej inteligencie: Rada od chatbota spôsobila mužovi vážnu otravu, TOTO mal užívať! Prečítajte si tiež

Desivá pasca umelej inteligencie: Rada od chatbota spôsobila mužovi vážnu otravu, TOTO mal užívať!

Podľa šéfa Národnej agentúry pre výživu Dadana Hindayanu sa po týchto incidentoch sprísnili pravidlá pre prevádzku kuchýň a distribúciu jedla. V rámci programu funguje naprieč krajinou približne 190 kuchýň, niektoré aj pod správou armády.

Viac o téme: Otrava jedlomBezplatné obedy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Desivá pasca umelej inteligencie:
Desivá pasca umelej inteligencie: Rada od chatbota spôsobila mužovi vážnu otravu, TOTO mal užívať!
Zaujímavosti
Panika v Taliansku: Šíri
Panika v Taliansku: Šíri sa smrtiaca nákaza z jedla: Už sú traja mŕtvi, ďalší bojujú o život
Zahraničné
Mladá žena odstavilo lietadlo
Neuveríte, čo spôsobilo zrušenie letu: VIDEO Táto žena má za sebou najtrápnejší zážitok v živote!
Zaujímavosti
Nemecká záchranárka pred súdom:
Nemecká záchranárka pred súdom: Otrávila kolegov z hnevu a zvedavosti
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Saša Gachulincová o úskaliach modelingu: Celú kariéru robila aj to, čo neznáša
Saša Gachulincová o úskaliach modelingu: Celú kariéru robila aj to, čo neznáša
Prominenti
Oprava povrchu vozovky v Trenčíne v podjazde na Sihoť
Oprava povrchu vozovky v Trenčíne v podjazde na Sihoť
Správy
Ambasádormi projektu EHMK sa stali aj manželia Gáboríkovci
Ambasádormi projektu EHMK sa stali aj manželia Gáboríkovci
Správy

Domáce správy

Šokujúce zistenia SOI: Väčšina
Šokujúce zistenia SOI: Väčšina adaptérov na našom trhu je nebezpečná, hrozí úraz elektrickým prúdom!
Domáce
FOTO Deväť profesionálnych hasičov z
Hasiči bojovali s rozsiahlym požiarom lúky v blízkosti železničnej trate
Domáce
FOTO Bratislavský záchranársky vrtuľník zasahoval
Bratislavský záchranársky vrtuľník zasahoval pri dvoch nehodách na D2
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný DOCENT! Bol výnimočný odborník aj človek, smútia študenti i kolegovia
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný DOCENT! Bol výnimočný odborník aj človek, smútia študenti i kolegovia
Košice

Zahraničné

Trump priznal Macronovi, čo
Obrovská blamáž: Trump netušil, že má zapnutý mikrofón! TOTO si naozaj myslí o Putinovi
Zahraničné
FOTO Niekto v egyptskom letovisku
OHAVNÉ správanie českého turistu v Egypte: Na korytnačku VYRYL meno, ide o ohrozený druh!
Zahraničné
Ilustračné foto.
Nebezpečná jazda: Slovák jazdil s viac ako 4 promile alkoholu po nemeckej diaľnici
Zahraničné
V Rakúsku zadržali Slováka:
V Rakúsku zadržali Slováka: Sexuálne obťažoval ženy v nemocnici! Obchytkával ich na intímnych miestach
Zahraničné

Prominenti

FOTO Učiteľka lásky Belohorcová si
Učiteľka lásky Belohorcová si opäť ĽAHLA POD NÔŽ: Po 10 rokoch sa LÚČI so svojím BUJNÝM POPRSÍM!
Domáci prominenti
Július Satinský
KVÍZ o legendárnom Satinskom († 61): Och, s Julom nás tak veľmi bavil svet!
Osobnosti
POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom
POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom Hlaváčkom (†91): Už sú známe DETAILY!
Domáci prominenti
Oasis
Fanúšikovia skupiny Oasis POZOR: V tomto dome to celé začalo... A teraz je NA PREDAJ!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO V Indonézii sa po
Hrôza v školskej jedálni: 365 prípadov hromadnej otravy, jedlo obsahovalo salmonelu a baktériu E.coli!
Zaujímavosti
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej améby vo svete: O život prišlo iba deväťročné dievčatko!
Zaujímavosti
Mali by ste znížiť
Mali by ste znížiť príjem alkoholu? V TÝCHTO prípadoch už potrebujete pomoc odborníka
vysetrenie.sk
Vedci v šoku: Experimentálna
Vedci v šoku: Experimentálna injekcia zastavila rakovinu u väčšiny pacientov, ohúrili celý svet!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Zrušenie trinásteho dôchodku či podpory hypoték: Analytici INESS vyzývajú vládu k úsporám!
Zrušenie trinásteho dôchodku či podpory hypoték: Analytici INESS vyzývajú vládu k úsporám!
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Bábiky Labubu lámu rekordy: Výrobca sa teší z ohromujúceho zisku, prekonal už aj Barbie! (foto)
Bábiky Labubu lámu rekordy: Výrobca sa teší z ohromujúceho zisku, prekonal už aj Barbie! (foto)
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!

Šport

Nečakané prekvapenia v Lige majstrov: Všetci traja favoriti padli na domácej pôde
Nečakané prekvapenia v Lige majstrov: Všetci traja favoriti padli na domácej pôde
Liga majstrov
Žiadne gólové hody sa nekonali: Prvý zápas Realu v La Lige rozhodol pokutový kop
Žiadne gólové hody sa nekonali: Prvý zápas Realu v La Lige rozhodol pokutový kop
La Liga
Padli aj údery: Marseille po vzájomnej potýčke zaradil obidvoch kohútov na prestupovú listinu
Padli aj údery: Marseille po vzájomnej potýčke zaradil obidvoch kohútov na prestupovú listinu
Ligue 1
VIDEO Hetrikový hrdina a demolácia súpera: Plzeň sa vo veľkom štýle vrátila na víťaznú vlnu
VIDEO Hetrikový hrdina a demolácia súpera: Plzeň sa vo veľkom štýle vrátila na víťaznú vlnu
Chance liga

Auto-moto

Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Tieto otázky sa personalistov pýta len 5 % uchádzačov. Pýtajte sa a vyniknete aj vy
Tieto otázky sa personalistov pýta len 5 % uchádzačov. Pýtajte sa a vyniknete aj vy
Pracovný pohovor
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Výber receptov
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Chuťovky

Technológie

Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Bezpečnosť
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Bulvár
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Android
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
Aplikácie a hry

Bývanie

Takto vyzerá dovolenka, kde vládne pokoj! Letný dom obklopuje príroda a súkromie tu má prioritu
Takto vyzerá dovolenka, kde vládne pokoj! Letný dom obklopuje príroda a súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!

Pre kutilov

Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia, ktorých vzťahy budú sprevádzať aféry: Koncom augusta budú musieť čeliť pravde, pred ktorou utekajú
Partnerské vzťahy
3 znamenia, ktorých vzťahy budú sprevádzať aféry: Koncom augusta budú musieť čeliť pravde, pred ktorou utekajú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trump priznal Macronovi, čo
Zahraničné
Obrovská blamáž: Trump netušil, že má zapnutý mikrofón! TOTO si naozaj myslí o Putinovi
Šokujúce zistenia SOI: Väčšina
Domáce
Šokujúce zistenia SOI: Väčšina adaptérov na našom trhu je nebezpečná, hrozí úraz elektrickým prúdom!
Niekto v egyptskom letovisku
Zahraničné
OHAVNÉ správanie českého turistu v Egypte: Na korytnačku VYRYL meno, ide o ohrozený druh!
V Rakúsku zadržali Slováka:
Zahraničné
V Rakúsku zadržali Slováka: Sexuálne obťažoval ženy v nemocnici! Obchytkával ich na intímnych miestach

Ďalšie zo Zoznamu