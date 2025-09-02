Najmenej 20 ľudí je nezvestných po protestoch v Indonézii: Dôvodom boli vysoké odmeny poslancov

JAKARTA - Najmenej 20 ľudí je nezvestných po minulotýždňových násilných protestoch v Indonézii, uviedla v utorok organizácia na ochranu ľudských práv KontraS. Rozsiahle protivládne demonštrácie vypukli najmä v reakcii na vysoké finančné odmeny pre poslancov parlamentu, informuje agentúra AFP.
„Na základe hlásení od verejnosti, ktoré boli predložené KontraS... k 1. septembru bolo nahlásených 23 nezvestných osôb. Po pátraní a overovaní zostáva 20 osôb nezvestných,“ uviedla skupina vo vyhlásení. Nepokoje si doteraz vyžiadali minimálne šesť obetí. Organizácia Spojených národov v pondelok vyzvala na vyšetrovanie údajného neprimeraného použitia sily proti demonštrantom.
Masové protesty, ktoré sa rozšírili do viacerých miest po krajine, prinútili prezidenta Prabowa Subianta ustúpiť od plánovaných výhod pre poslancov. Podľa pozorovateľov ide o najväčšie nepokoje od jeho nástupu do funkcie pred desiatimi mesiacmi. V pondelok bola v Jakarte nasadená armáda a pred parlamentom sa opäť zhromaždili stovky ľudí. K stretom medzi demonštrantmi a bezpečnostnými silami došlo aj v ďalších mestách.