Tragédia v Indonézii: Zrútenie budovy počas recitácie Koránu si vyžiadalo štyri obete

JAKARTA - Najmenej štyria ľudia prišli o život a viac než 80 ďalších utrpelo zranenia po tom, ako sa v nedeľu ráno v indonézskej provincii Západná Jáva zrútila nedávno postavená spoločenská sála.
Budova sa zrútila počas recitácie Koránu, na ktorú sa zhromaždilo viac ako sto ľudí, prevažne žien s deťmi. Zranení boli prevezení do okolitých nemocníc, pričom väčšina z nich utrpela len ľahšie poranenia.Majiteľ budovy uviedol, že sála bola v prevádzke len približne dva mesiace. Dodal, že počet účastníkov recitácie prekročil maximálnu kapacitu 150 osôb, čo mohlo prispieť k tragédii.
Podľa indonézskych médií udalosť opäť vyvolala obavy z nedostatočnej kvality stavebných prác a bezpečnostných štandardov v krajine. Indonézia už v minulosti zaznamenala podobné nešťastia – napríklad v roku 2022 sa zrútil trojposchodový obchod, kedy zahynulo päť ľudí.