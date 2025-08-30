Protivládne protesty v Indonézii si vyžiadali najmenej tri obete

JAKARTA/MAKASAR — Najmenej tri obete si vyžiadali násilné protivládne protesty v Indonézii namierené proti štedrým náhradám pre poslancov. Informovali o tom v sobotu svetové agentúry.
Demonštranti v piatok podpálili sídla parlamentu a mestskej rady Makasare, metropole provincie Južné Sulawesi, kde sa v tom čase nachádzali aj ich zamestnanci. Dvaja z nich zomreli na mieste, tretí podľahol svojim zraneniam v nemocnici, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ mesta Rahmat Mappatoba. Ďalší najmenej štyria ľudia utrpeli zranenia. Protestujúci tiež hádzali zápalné fľaše a podpaľovali vozidlá. Demonštrácie sa konali aj na ostrovoch Bali, Lombok a Jáva.
Najmasovejšie protesty od nástupu prezidenta Prabowa Subianta do úradu v októbri minulého roka sa začali v pondelok v hlavnom meste Jakarta. Pôvodne ich vyvolali správy, že všetkých 580 poslancov indonézskeho parlamentu dostáva od minulého roka okrem platu mesačný príspevok na bývanie vo výške 50 miliónov rupií (približne 2600 eur), čo je takmer desaťnásobok minimálnej mzdy v Jakarte. Dôvodom tohto opatrenia bola skutočnosť, že poslanci v aktuálnej legislatívnej perióde už nemali k dispozícii služobné byty a preto mali nárok na odškodnenie.
Pobúrenie verejnosti ešte viac vystupňovali videá politikov
Vláda pritom nedávno zaviedla prísne úsporné opatrenia vrátane škrtov vo verejných stavebných projektoch, zdravotníctve a vzdelávaní. Pobúrenie verejnosti ešte viac vystupňovali videá politikov, ktorí sa na sociálnych sieťach chválili svojím luxusným životným štýlom.
Protesty eskalovali po tom, čo vo štvrtok v Jakarte zrazilo a zabilo obrnené policajné vozidlo 21-ročného vodiča motocyklového taxíka. Nehoda sa stala neďaleko sídla parlamentu, keď sa polícia snažila demonštrantov rozohnať. V súvislosti s incidentom bolo zadržaných sedem policajtov, ktorých vypočujú. Indonézsky prezident nariadil vyšetrenie smrti vodiča a zrušil budúcotýždňovú cestu do Číny, kde sa mal zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny.