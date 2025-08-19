Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

Vedci v šoku: Experimentálna injekcia zastavila rakovinu u väčšiny pacientov, ohúrili celý svet!

WASHINGTON - Experimentálna vakcína proti rakovine priniesla nádej pacientom s pankreatickým a kolorektálnym karcinómom. Podľa výsledkov prvej fázy klinickej štúdie dokázala u väčšiny účastníkov zabrániť návratu choroby.

Výskum prebiehal pod vedením odborníkov z UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center a zapojil 25 pacientov po chirurgickom odstránení nádorov. Všetci vykazovali známky tzv. minimálnej reziduálnej choroby, teda prítomnosti zvyškov rakovinovej DNA, čo znamená vysoké riziko recidívy, informuje Fox News.

Recidíva je pritom bežným problémom – až 80 percent pacientov s rakovinou pankreasu čelí návratu ochorenia, pričom v 40 až 50 percentách prípadov sa tak stane už do roka od operácie. Pri rakovine hrubého čreva a konečníka sa choroba vracia u 30 až 50 percent pacientov, najčastejšie počas prvých dvoch rokov. Nová vakcína s názvom ELI-002 2P cieli na mutácie v géne KRAS, ktoré sú prítomné vo viac než 90 percentách prípadov rakoviny pankreasu a v polovici prípadov kolorektálneho karcinómu.

Podáva sa injekčne s cieľom aktivovať imunitnú odpoveď v lymfatických uzlinách. Výsledky sú povzbudivé: u 21 z 25 pacientov sa vytvorili tzv. KRAS-špecifické T-bunky, ktoré sú znakom posilnenej imunity. Títo pacienti mali výrazne dlhšie obdobie bez recidívy než ostatní. U troch pacientov s kolorektálnym karcinómom a troch s rakovinou pankreasu zmizli všetky známe biomarkery choroby.

U väčšiny pacientov so silnou imunitnou reakciou zostávali výsledky priaznivé aj po takmer 20 mesiacoch od očkovania. „Toto je prelom v liečbe KRAS-pozitívnych nádorov, najmä pankreatického karcinómu, kde návrat choroby po štandardnej liečbe býva takmer istý,“ uviedol hlavný autor štúdie profesor Zev Wainberg z UCLA. Ďalším zistením bolo, že až 67 percent účastníkov vykázalo imunitnú odpoveď aj voči ďalším mutáciám, čo naznačuje širší potenciál vakcíny.

Výhodou ELI-002 2P je aj to, že ide o tzv. „off-the-shelf“ vakcínu – je hromadne vyrábaná a nie je potrebné ju personalizovať pre každého pacienta zvlášť. Podľa vedcov to výrazne znižuje náklady a urýchľuje nasadenie v klinickej praxi. „Vakcína dokáže bezpečne a efektívne vytrénovať imunitný systém, aby rozpoznal a ničil mutácie, ktoré spôsobujú rakovinu,“ zdôraznil Wainberg. Štúdia, publikovaná v prestížnom časopise Nature Medicine, vznikla v spolupráci s centrami MD Anderson Cancer Center a Memorial Sloan Kettering Cancer Center a financovala ju spoločnosť Elicio Therapeutics. Momentálne už prebieha nábor pacientov do druhej fázy štúdie, kde sa testuje nová verzia ELI-002 7P, zameraná na ešte širšie spektrum mutácií.

