Revolúcia v onkológii: Zázračné bielkoviny vytvorené umelou inteligenciou ničia rakovinu!

Štúdia zverejnená vo vedeckom žurnále Science popisuje, ako dokáže generatívna AI vytvárať drobné bielkoviny, ktoré podstatne zvyšujú schopnosť ľudských imunitných buniek ničiť rakovinu. V laboratórnych testoch T-lymfocyty sprevádzané týmito bielkovinami rýchlo lokalizovali a zabili melanómové bunky zodpovedné za rýchlo sa šíriacu a často smrteľnú formu rakoviny kože.

„Je to akoby sme imunitným bunkám dávali Google Mapy na liečbu rakoviny. Pomáhame T-lymfocytom nájsť nádor oveľa efektívnejšie, ako by to dokázali samy,“ uviedol výskumník z Technickej univerzity v Lyngby Timothy Jenkins.

Štúdia prispieva k výskumu imunoterapie, čo je typ liečby, ktorý posilňuje prirodzenú obranyschopnosť tela v boji proti chorobám. Oproti revolučnej, no zdĺhavej CAR T-bunkovej terapii, ktorá využíva pacientove vlastné geneticky modifikované T-lymfocyty, nová metóda dokáže za pomoci AI navrhnúť sprevádzajúce bielkoviny len za niekoľko dní.