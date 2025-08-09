Srdcervúci moment, ktorý rozplakal internet: VIDEO Slobodný otec bojujúci s rakovinou povedal synovi TOTO!

LONDÝN – Neuveriteľne radostný moment zachytil otec na kameru. Po tom, čo dlhé mesiace bojoval s rakovinou oznámil synovi, že vyhral v lotérii 1 milión libier a stali sa z nich milionári.
Slobodný otec bojoval s rakovinou hrubého čreva. 51-ročný Paul Harvey prežil dva roky v strachu o seba a svoje deti, keď na ich výchovu zostal sám, informuje lbc.co.uk. Osud to ale zariadil najlepšie ako mohol. Nielenže sa z rakoviny vyliečil, ale usmialo sa na nich šťastie aj po druhýkrát.
Na videu sa spýta syna: „Koľko milionárov poznáš?“ a syn nechápajúc odpovie: „Nula“. Otec sa so slzami v očiach naňho obráti a povie, „Teraz už poznáš“. Vtedy sa ich dom v Attleborough v Norfolku naplnil radosťou, ale aj slzami šťastia. Pán Harvey z výhry plánuje dopriať svojim deťom prvú spoločnú zahraničnú dovolenku do Grécka. Hneď po tom, ako si zaobstarajú pasy.
Neuveriteľné šťastie! Rodina v lotérii vyhrala rozprávkový 250 miliónov eur: Z ich plánov však budete prekvapení
Dcére plánuje dopriať Fiat 500, jej prvé auto. „Život nebol vždy jednoduchý, ale deti pre mňa znamenajú celý svet a vždy sú na prvom mieste,“ dodal. „Obaja (deti pozn. red.) majú veľké predstavy o tom, čo chcú robiť po škole a už sa neviem dočkať, kedy im pomôžem v ich kariére,“ upresnil šťastný otec. Pán Harvey sa do žrebovania EuroMillions zapojil 4. júla a už o týždeň vyhral rozprávkovú sumu.