Orgazmus ako prevencia rakoviny: Vedecká štúdia ukazuje zaujímavú súvislosť s mužským zdravím!

Vedci z Harvard Medical School a Brigham and Women’s Hospital sledovali takmer 32-tisíc mužov počas 18 rokov. Výsledky ukázali, že muži, ktorí ejakulovali v priemere 21-krát mesačne, mali o 20 % nižšie riziko vzniku rakoviny prostaty než tí, ktorí sa uspokojili iba 4 až 7-krát mesačne. Zaujímavé je, že prospešný účinok má aj masturbácia či nočné polúcie – jednoducho akákoľvek forma ejakulácie, informuje britské Metro.

Presný dôvod, prečo pravidelný orgazmus pomáha, zatiaľ nie je úplne jasný. Podľa Dr. Anne Calvaresiovej, predsedníčky Urology Care Foundation’s Prostate Health Committee, môže ísť o mechanizmus, pri ktorom ejakulácia pomáha „prepláchnuť“ škodlivé látky hromadiace sa v semennej tekutine. Zároveň je možné, že muži s častejším sexuálnym životom vedú aj zdravší životný štýl, čo riziko ochorenia ďalej znižuje.

Ako zvýšiť počet orgazmov?

Sexuologička a odborníčka na vzťahy Dr. Gigi Englová radí, že do hry by mala vstúpiť aj prostata – a to aj pri sólo hrách. „Orgazmus z prostaty je celotelový zážitok, sprevádzaný príjemným mravčením po celom tele,“ vysvetľuje. Dosiahnuť ho možno zasunutím prsta alebo špeciálnej pomôcky do konečníka a jemným pohybom smerom k pupku.

Okrem priamej stimulácie prostaty odporúča aj masturbáciu s použitím špeciálnych návlekov, napríklad Tenga Flex, ktorý má dráždivý rebrovaný povrch a ľahko sa čistí. Pomôže aj zmena prostredia. Nemusíte zostať len v spálni. „Nové prostredie môže vniesť do sexu vzrušenie a pocit neznámeho, čo ľudskú sexualitu udržiava sviežu,“ dodáva Engle.