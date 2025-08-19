Milionár prekročil rýchlosť o pár kilometrov: Nasledovala pokuta, akú bežný človek nezarobí ani za roky!

LAUSANNE - V Lausanne nameral policajný radar jedného z najbohatších mužov vo Švajčiarsku pri jazde, ktorou prekročil limit o 27 kilometrov. V keďže v kantóne Vaud sa výška pokút odvíja od príjmu a majetku, vodič môže za tento priestupok zaplatiť astronomickú čiastku.
Švajčiarsky kantón Vaud udeľuje za prekročenie rýchlosti pokuty podľa faktorov, ako sú príjem, majetok či celková finančná situácia rodiny. A keďže vodič, ktorý patrí medzi najbohatších mužov v krajine, prekročil rýchlosť o 27 kilometrov za hodinu, hrozí mu pokuta až 90 000 švajčiarskych frankov (viac ako 95 586 eur), informoval portál HuffPost.
Švajčiari však nie sú jediní, ktorí majú takýto systém. Podobnú legislatívu používa aj Nemecko, Francúzsko, Rakúsko a severské krajiny. A nejde ani o rekord. V roku 2010 dostal milionár, ktorý šoféroval Ferrari, pokutu vo výške približne 248 000 eur za prekročenie rýchlosti v kantóne St. Gallen. V tom období organizácia Road Cross tvrdila, že bohatí vodiči boli dovtedy trestaní príliš mierne, až kým voliči neschválili reformu trestného zákona.
Tá umožnila sudcom udeľovať pokuty na základe osobného príjmu a majetku aj za priestupky, ako je rýchla jazda či šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Podľa súčasných pravidiel môže nemajetný človek stráviť noc vo väzení namiesto zaplatenia pokuty, zatiaľ čo najbohatší v krajine môžu čeliť sankciám v hodnote desiatok tisíc. Súd v kantóne Vaud nedávno rozhodol, že podnikateľ musí zaplatiť 10 000 švajčiarskych frankov (10 620,74 eur) vopred.
Ďalších 80 000 frankov (84 965,92 eur) môžu od neho vymáhať, ak sa v priebehu nasledujúcich troch rokov dopustí podobného dopravného priestupku. O prípade informoval denník 24 Heures. Uviedol, že muž, ktorého meno nebolo zverejnené, je francúzsky občan a podľa švajčiarskeho ekonomického týždenníka Bilan patrí medzi 300 najbohatších ľudí vo Švajčiarsku. Jeho majetok sa odhaduje na stovky miliónov eur. Denník ďalej informoval, že automatický radar ho odfotil pri rýchlosti 77 km/h v zóne, kde bol povolený limit 50 km/h.
Prokurátor následne vypočítal maximálnu výšku pokuty podľa zákona. Vincent Derouand, hovorca prokuratúry kantónu Vaud, uviedol, že obžalovaný rozhodnutie nespochybnil. Denník pripomenul, že tento muž bol prichytený za rýchlu jazdu aj pred ôsmimi rokmi. Vtedy zaplatil pokutu 10 000 frankov (10 620,74 eur) a hrozilo mu ďalších 60 000 (63 724 eur), ak by sa do dvoch rokov dopustil ďalšieho priestupku. Vo Švajčiarsku môžu pokuty za rýchlosť dobehnúť aj samotných policajtov. Napríklad v roku 2016 bol jeden z nich pokutovaný za to, že počas prenasledovania zlodejov, ktorí vyhodili do vzduchu bankomat, išiel po ženevských uliciach takmer dvojnásobnou rýchlosťou oproti povolenému limitu.