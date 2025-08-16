HROZIVÉ výsledky kontroly potravín: NEDOSTATKY vo viac ako 500 prípadoch! Nechýbali ani mastné pokuty

BRATISLAVA - V lete tohto roku vykonali inšpektori potravín viac ako 200 kontrol. Výsledky priniesli hrozivé zistenia. Vo viac ako 500 prípadoch sa objavili nedostatky. najhoršie dopadli kontroly hygieny budov či predaj potravín po dátume spotreby. Okrem iného sa ukázalo, že vo viacerých prípadoch išlo aj o zle označené potraviny.
Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v júli tohto roku 3413 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1292 právnych subjektov a 2019 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 202 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 543 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
"Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a v označovaní," priblížila veterinárna správa.
Pokuty a správne konania
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 223 blokových pokút v celkovej výške 4240 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách.
"V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 71 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 109 700 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25 000 eur," dodala ŠVPS.