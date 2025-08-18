Nelegálne prepúšťanie sa leteckej spoločnosti vypomstilo: Austrálsky súd udelil pokutu

SYDNEY - Austrálsky súd v pondelok pokutoval leteckú spoločnosť Qantas sumou 59 miliónov dolárov za nezákonné prepustenie 1800 zamestnancov počas pandémie ochorenia COVID-19. Ukončil sa tak päťročný súdny spor o práva pracovníkov, informuje agentúra AFP.
Sudca federálneho súdu Michael Lee uviedol, že pokuta má byť „skutočným odstrašujúcim prostriedkom“ pre firmy, ktoré by mohlo lákať porušenie pracovného práva pre finančné výhody.
Qantas porušila pracovné právo počas lockdownu
Spoločnosť Qantas sa rozhodla prepustiť zamestnancov a zabezpečiť plnenie ich pracovných povinností cez externé firmy v auguste 2020, v období lockdownov a uzavretia hraníc, keď ešte neexistovala vakcína proti ochoreniu COVID-19, uvádza AFP. Austrálsky federálny súd konštatoval, že spoločnosť Qantas konala nezákonne napriek odvolávaniu sa na „obchodné záujmy“. Neskôr zamietol aj odvolanie leteckej spoločnosti. Podľa súdu dopravca zabránil zamestnancom využiť ich právo na kolektívne vyjednávanie či na štrajk.
Spoločnosť sa snaží napraviť poškodenú reputáciu
Spoločnosť Qantas so 104-ročnou tradíciou sa snaží napraviť svoju reputáciu, ktorú v posledných rokoch poškodilo nelegálne prepúšťanie, prudký nárast cien leteniek, sťažnosti na nekvalitné služby a predaj miest na už zrušených letoch, pripomína AFP.
Generálna riaditeľka spoločnosti Qantas Vanessa Hudsonová prevzala vedenie v roku 2023, pričom sľúbila zlepšiť spokojnosť zákazníkov. Na poste nahradila Alana Joycea, ktorý odstúpil, keďže spoločnosť Qantas čelila ostrej kritike za svoje zaobchádzanie so zamestnancami a cestujúcimi, hoci prinášala akcionárom veľké zisky.
Pokuta a odškodné
Pokuta sa skladá z dvoch častí – približne 33 miliónov, ktoré dostane Odborový zväz pracovníkov dopravy, a 26 miliónov dolárov, ktoré sa vyčlenenia na budúce platby pre bývalých zamestnancov. Na odškodnom vo výške 78 miliónov dolárov pre prepustených zamestnancov sa spoločnosť Qantas dohodla už minulý rok.