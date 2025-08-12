Návšteva európskych metropol vás môže vyjsť draho: Na turistov si prichystali absurdné pokuty v tisíckach eur!

EURÓPA - Nosenie žabiek za volantom, plaviek mimo pláže či odnesená mušľa z pobrežia, vás môže vyjsť toto leto v Európe poriadne draho. Populárne destinácie ako Barcelona, Benátky či grécke ostrovy, zavádzajú prísne pravidlá a mastné pokuty, aby chránili miestnych obyvateľov a aj ohľaduplných návštevníkov.
Ak plánujete ešte toto leto navštíviť európske metropoly, pripravte sa na prísnejšie zákazy a obmedzenia. Obľúbené turistické destinácie v európskych mestách totiž bojujú proti masovému turizmu a návštevníkom, ktorých považujú za nevhodne sa správajúcich, udeľujú absurdné, no veľmi vysoké pokuty, informuje New York Post.
Napríklad tí, ktorí si oblečú plavky mimo pláže v mestách Barcelona, Albufeira, Split, Sorrento, Cannes a Benátky, môžu podľa BBC dostať pokutu až do výšky 1 747 dolárov (1 505 eur). Na Malorke, Ibize, v Magalufe a na Kanárskych ostrovoch môže stáť pitie alkoholu na ulici 3 495 dolárov (3 011,60 eur) a v Španielsku vyjde „rezervovanie“ lehátka pri bazéne uterákom na 291 dolárov (250,74 eur).
Španielsko, Grécko, Taliansko, Francúzsko a Portugalsko pritvrdzujú aj voči tým, ktorí šoférujú v žabkách, pretože im hrozí pokuta 349 dolárov (300,72 eur). Ľudia, ktorí si v Grécku z pláže odnesú mušľu alebo kamienok, zaplatia 1 165 dolárov (1 003,83 eur) a ak sa okúpu v kanáli v Benátkach, čaká ich pokuta 407 dolárov (350,70 eur). „Domáci majú toho plné zuby,“ povedala pre médiá aktivistka v cestovnom ruchu Birgitta Spee-Königová. „Tieto pokuty sú signálom, že komunity chcú svoj priestor späť. Nejde o to, že by turisti boli horší, ale skôr o to, že tolerancii je už koniec. A treba si uvedomiť, že nie každá pokuta je represívne opatrenie a niektoré sú výzvou na rešpekt.“
Mestá dokonca spúšťajú marketingové kampane, ktoré jasne turistom ukazujú, čo je zakázané. V Malage (Španielsko) bola predstavená nová kampaň Improve Your Stay („Zlepšite si pobyt“). Jej 10-bodový zoznam sa objavil na autobusoch a billboardoch. Na plagátoch sa uvádza, že od návštevníkov sa očakáva slušné oblečenie, žiadne vyhadzovanie odpadkov, zakázaný je nadmerný hluk či nebezpečná jazda na kolobežkách. Inak im hrozí pokuta 873 dolárov (752,23 eur). V Albufeire umiestnili tabule so zoznamom pokút za činnosti, ktoré turisti nesmú robiť na verejnosti, ako napríklad vykonávať sexuálne akty, močiť, variť či dokonca stanovať.
Úrady obhajujú tieto prísne pravidlá argumnetom, že sú určené na ochranu miestnych obyvateľov, ako aj ohľaduplných turistov, ktorí si chcú svoju dovolenku užiť. „Hoci môžu znieť prísne, sú o podpore zodpovedného a empatického cestovania,“ povedala Jessica Harvey Taylorová, vedúca tlačového oddelenia Španielskeho turistického úradu v Londýne pre BBC. „Sú navrhnuté tak, aby chránili dovolenkový zážitok drvivej väčšiny ľudí, ktorí sa počas dovolenky správajú zodpovedne.“ Juan Antonio Amengual, starosta mesta Calvià na Malorke, sa k tomu vyjadril už začiatkom tohto roka: „Musíme konať s dvomi hlavnými myšlienkami: ochranou a zachovaním životného prostredia a zabezpečením, aby bol turizmus v súlade s našou spoločnosťou. Turizmus nesmie byť záťažou pre občanov.“