Pokuta nebude najväčší problém! Veľké zmeny pre vodičov, ktorí si nezaplatia PZP! Auto im môžu vyradiť z evidencie

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra pripravuje zásadné zmeny v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Neplatičov chcú pravidelne upozorňovať, sprísniť sankcie a v krajnom prípade im vyradiť auto z evidencie. Rezort sľubuje zefektívnenie systému a menej nepoistených vozidiel na cestách.
Ministerstvo vnútra pripravuje legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú povinného zmluvného poistenia. Rezort chce upraviť sankčný mechanizmus vrátane sadzieb pokút a zaviesť pravidelné upozornenia držiteľom nepoistených vozidiel. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej legislatíve.
„Návrhom zákona sa sleduje zjednodušenie systému ukladania a vymáhania pokút v rámci PZP v rozkaznom konaní, ktoré nahradí ukladanie pokút v správnom konaní v rámci komplexného prenastavenia systému PZP. V tejto súvislosti sa zavádza pravidelné upozornenie držiteľov nepoistených vozidiel o nezaplatenom PZP, procesy lehôt na zaplatenie PZP, sadzby pokút za nezaplatenie PZP, kontrola poistenia vozidla v rámci technickej kontroly či proces vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ako posledný krok sankčného mechanizmu vo vzťahu k držiteľom nepoistených vozidiel,“ ozrejmil rezort.
Avizoval, že v rámci prehodnotenia systému v oblasti PZP sa počíta aj s vyčistením databázy evidencie vozidiel jednorazovým trvalým vyradením všetkých dlhodobo (viac ako 24 mesiacov) nepoistených vozidiel na základe generálneho pardonu.
Ministerstvo chce zmenou zefektívniť systém a znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke. „Súčasný systém nastavenia PZP je dlhodobo nefunkčný, čo vyplýva okrem iného aj zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR,“ podotklo. Mieni tiež, že legislatívny návrh môže v dlhodobom horizonte zvýšiť príjmy do rozpočtu verejnej správy.
„Okrem iného aj na základe zvýšenia výberu finančných prostriedkov za uložené pokuty, ale aj predpokladaným zvýšením počtu uzatvorených zmlúv o PZP podporeným pozitívnou motiváciou majiteľov vozidiel uzatvárať zmluvy o PZP pod hrozbou sankcií navrhovaných zákonom,“ dodalo.