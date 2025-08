Šokujúca pravda o letovom režime: Nie, lietadlo nespadne, ale TIETO dôvody vás prekvapia!

(Zdroj: Getty Images)

Lietadlá dnes ponúkajú modernú technológiu a vysoký komfort. No napriek tomu od vás palubný personál pred štartom vždy žiada, aby ste si mobilný telefón prepli do leteckého režimu, informuje britský Mirror. Hoci sa mnohí domnievajú, že ide o bezpečnostné riziko, realita je omnoho menej dramatická. Diskusia, ktorá sa nedávno rozprúdila na sociálnej sieti Reddit, otvorila zaujímavú otázku: „Prečo nás vlastne žiadajú, aby sme počas letu nepoužívali telefóny? Som len zvedavý aké je to vážne? Môže to spôsobiť výbuch?“

Odpovede poukazujú na viacero dôvodov, z ktorých väčšina je založená skôr na prevencii a pohodlí než na reálnom ohrození. Hlavným dôvodom bola kedysi skutočnosť, že počas štartu a pristátia by sa telefóny mohli naraz pripájať a odpájať k viacerým mobilným vežiam, čo by mohlo týmto sieťam spôsobovať problémy. Dnes to už nie je vážny problém a skôr ide o preventívny krok. Tiež to môže narušiť letecké prístroje, hlavne rádiové spojenie. Už ste niekedy mali pri hovore mobil blízko reproduktora a počuli ste zvláštne zvuky? To sa stále môže stať, aj keď už zriedkavejšie a išlo o klasický GSM hovor.

Iný diskutujúci upozornil na ďalší, veľmi praktický aspekt: „Aby bola väčšia šanca, že ľudia budú dávať pozor pri bezpečnostných pokynoch. Sústreďte sa, ľudia! Môže vám to zachrániť život!“ Ďalší pridal vlastný názor: „Úprimne, to je asi ten pravý dôvod. Používanie mobilu v lietadle by nemalo zasahovať do prístrojov. Nedáva to logiku, sme obklopení množstvom elektronických signálov. A niektoré lietadlá ponúkajú Wi-Fi.“

Na dôležitosť pokoja upozornil aj ďalší príspevok: „Je to kvôli pokoju a tichu a kvôli tomu, aby mali kontrolu nad davom ľudí. Je to jedno z posledných miest na Zemi, kde sa môžete odpojiť od sveta a nikomu to nevadí. Dúfam, že sa to nikdy nezmení.“ Do diskusie sa zapojil aj používateľ, ktorý upozornil na možné technické komplikácie: „Čítal som, že to môže rušiť slúchadlá pilota.“ Keď mu niekto oponoval s tvrdením, že testy žiadne rušenie nepreukázali, odpovedal: „Malá vzorka testov ešte neznamená, že riziko neexistuje. A neberie to do úvahy budúce modely slúchadiel. Radšej budem opatrný, najmä počas najnebezpečnejších častí letu.“

Aký je skutočný dôvod?

Dnešné lietadlá sú dobre chránené a pravdepodobnosť rušenia sa v súčasnosti považuje za mimoriadne nízku. Letecké predpisy zostávajú prísne a to najmä z dôvodu prevencie. Navyše, vo výške niekoľkých kilometrov sa mobilný telefón snaží spojiť s viacerými vysielačmi naraz, čo môže spôsobovať výpadky v sieti a nadmerne zaťažovať batériu. Letecké spoločnosti sa tiež snažia udržať na palube pokojné prostredie. Povolenie hlasových hovorov by mohlo rušiť ostatných pasažierov, čo by znížilo komfort letu. Z týchto dôvodov sa odporúča prepnúť telefón do letového režimu, ktorý vypne mobilné pripojenie, ale umožní Wi-Fi, ak je dostupná. Nielenže tým dodržíte predpisy, ale prispejete aj k bezproblémovému priebehu letu pre seba aj pre ostatných. Nerobíte to len pre bezpečnosť, ale aj zo slušnosti voči ostatným.