Minúty hrôzy na palube: Lietadlo zasiahli extrémne turbulencie! 25 ľudí skončilo v nemocnici

SALT LAKE CITY - Spočiatku bežný let sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenil na nočnú moru. Cestujúci linky Delta Air Lines smerujúcej do Amsterdamu zažili v stredu večer chvíle strachu, keď sa lietadlo náhle ocitlo v silných turbulenciách. Nasledovalo núdzové pristátie, zásah záchranárov a desiatky zranených.

Bez varovania: Stroj zachvátili prudké otrasy

Let číslo DL-68, zabezpečovaný moderným Airbusom A330-900, odštartoval zo Salt Lake City s cieľom doraziť do holandskej metropoly. Na palube bolo 275 cestujúcich a 13 členov posádky. No niekoľko hodín po štarte sa stroj náhle dostal do silných turbulencií, ktoré podľa vyjadrenia spoločnosti Delta Air Lines prišli „nečakane a bez predchádzajúceho varovania“, píše portál ABC News.

Pilot rozhodol: Okamžité pristátie

Vzhľadom na situáciu sa pilot rozhodol pre okamžité odklonenie trasy a bezpečné pristátie na najbližšom vhodnom letisku. Let sa nasmeroval do Minneapolis-Saint Paul, kde lietadlo dosadlo krátko pred 20. hodinou miestneho času.

Na letisku už čakali pohotovostné zložky vrátane hasičov a zdravotníkov. Tí okamžite zasiahli a 25 ľudí previezli do okolitých nemocníc na ďalšie vyšetrenia a ošetrenie.

#BREAKING Video from MSP Airport Live stream shows the moment when Delta Airlines flight 56 landed at MSP after experiencing turbulence resulting in 25 passengers injured. pic.twitter.com/RxNWsImgDJ — Tony Perez (@Tony_MNNews) July 31, 2025

Po oneskorení dorazili do cieľa

Napriek dramatickému priebehu sa let podarilo neskôr zorganizovať nanovo. Lietadlo z Minneapolis napokon ešte v ten istý večer odletelo do Amsterdamu, pričom do cieľa dorazilo s niekoľkohodinovým meškaním.

Turbulencie, ktoré zabíjajú

Incident zo stredy rozhodne nie je ojedinelý. V máji minulého roka sa odohrala tragédia na trase z Londýna do Singapuru, keď extrémne turbulencie pripravili o život 73-ročného britského turistu a šesť ďalších ľudí vážne zranili. Otrasné chvíle z paluby zachytili aj videá šokovaných cestujúcich.

Rastúce riziko?

Odborníci varujú, že výskyt silných turbulencií počas letu má stúpajúcu tendenciu — najmä v dôsledku klimatických zmien. Aj bežný let sa tak môže zmeniť na dramatický boj o zdravie či život bez jedinej predchádzajúcej výstrahy.