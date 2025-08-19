Škandál na palube: VIDEO Opitého pilota vyviedla z kokpitu polícia! Prezradil, koľko vypil

SAVANNAH - Na letisku v Savannah zasiahla polícia v poslednej chvíli. Krátko pred plánovaným odletom odviedli príslušníci bezpečnostnej služby z kokpitu 53-ročného pilota Davida Allsopa zo spoločnosti Southwest Airlines. Dôvodom bol podozrivý zápach alkoholu a neschopnosť absolvovať bežné testy spôsobilosti.
„Pred desiatimi hodinami pár pív“
Podľa policajnej správy z 15. januára, ktorú citovala televízia NBC News, muži zákona upozornili Allsopa okolo šiestej ráno, že cítiť alkohol. Pilot reagoval slovami, že ide o nikotínový vrecúšok, ktorý mal v ústach. Na priamu otázku, či pil, priznal: „Pred desiatimi hodinami pár pív.“ Na spresnenie dodal: „Tak tri, ľahké, Miller Lite.“
Policajt Josiah Best však požiadal o presnejšie vysvetlenie a následne vykonal sériu testov. Allsop najprv odmietol podstúpiť alkoholovú skúšku, neskôr ale súhlasil.
Zlyhanie pri kontrole
Podľa záznamu mal pilot problémy sledovať očami špičku pera a nedokázal udržať rovnováhu na jednej nohe. Best zároveň do správy uviedol, že Allsop mal „začervenané, vodnaté oči a sčervenanú pleť“. Na mieste bol preto zadržaný pre podozrenie z riadenia pod vplyvom alkoholu.
Reakcia aerolínií
Spoločnosť Southwest Airlines okamžite reagovala. Podľa vyjadrenia pre NBC News bol pilot ihneď po incidente zbavený služby a v súčasnosti už pre firmu nepracuje.
Obrana právnika
Allsopov právnik David Chaiken však tvrdí, že videozáznam nepreukazuje žiadne skutočné dôkazy o opitosti. „Experti, ktorí si nahrávku pozreli, dospeli k záveru, že testy neboli vykonané správne a postupy neboli dodržané,“ uviedol Chaiken.
Prečo sa o prípade hovorí až teraz
Hoci k incidentu došlo už 15. januára, médiá sa k nemu vrátili až teraz z dvoch dôvodov. Po prvé, nedávno bol zverejnený policajný videozáznam zo zásahu, ktorý zachytáva Allsopa priamo pri testoch a jeho konfrontáciu s políciou. Po druhé, Federálny úrad pre letectvo (FAA) mu medzitým oficiálne zrušil pilotnú licenciu, čo z prípadu urobilo závažný precedens s priamym dopadom na jeho kariéru.