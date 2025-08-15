DESIVÉ momenty na letisku v Británii: Dve lietadlá sa zrazili KRÍDLAMI! Dopravu museli prerušiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Letecká doprava na medzinárodnom letisku v anglickom Manchestri bola v piatok nakrátko narušená po tom, ako sa krídla dvoch odlietajúcich lietadiel aerolínií EasyJet zrazili na zemi. Informuje o tom agentúra DPA.
Letisko po náraze nakrátko uzavrelo vzletovú a pristávaciu dráhu, zatiaľ čo technici preverovali škody na lietadlách. "EasyJet môže potvrdiť, že dnes ráno došlo k zrážke koncov krídel dvoch lietadiel počas rolovania na dráhu letiska v Manchestri," uviedla spoločnosť.
"Lietadlo sa vrátilo naspäť, aby vyložilo cestujúcich, ktorým boli poskytnuté poukážky na občerstvenie, zatiaľ čo sa zabezpečilo náhradné lietadlo na prevádzku letov," dodala.