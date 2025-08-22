Obrovský problém v leteckej doprave: Hrozia katastrofy! Letiská musia konať

LONDÝN - Počty stretov lietadiel s vtákmi rastú znepokojivým tempom a letecký priemysel stojí pred jednou z najväčších bezpečnostných výziev. Letecké spoločnosti aj letiská preto zavádzajú mimoriadne opatrenia, aby predišli katastrofám.
Incidenty, ktoré varujú
Denník The Daily Telegraph upozornil, že srážky s vtáctvom už nepredstavujú len štatistický problém, ale reálne ohrozujú životy cestujúcich. V auguste musel let z Madridu do Paríža núdzovo pristáť krátko po vzlete, keď sa kabína Airbusu zaplnila dymom. Video zachytené pasažiermi ukázalo chaotické chvíle, keď po náraze došlo k poškodeniu nosa lietadla aj ľavého motora, uviedol web televíznej stanice KABC-TV. „Mysleli sme, že ide o turbulencie, ale potom sme počuli hluk a vedeli sme, že sa niečo deje,“ opísal situáciu cestujúci Giancarlo Sandoval.
Ešte tragickejšie následky mala nehoda v decembri minulého roka v Južnej Kórei. Po zrážke Boeingu s vtákmi zahynulo 179 ľudí. Odborníci však upozorňujú, že samotný náraz by tak rozsiahlu tragédiu spôsobiť nemal, a skúmajú ďalšie faktory.
Štatistiky a dôvody nárastu
Podľa správy amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) a ministerstva poľnohospodárstva sa v rokoch 1990 až 2022 na svete odohralo takmer 300-tisíc stretov lietadiel s voľne žijúcou zverou.
Dôvodov ich prudkého nárastu je viacero:
- zmeny v migračných trasách vtákov,
- väčšie a tichšie lietadlá, ktoré sú pre vtáctvo ťažšie postrehnuteľné,
- rastúce počty veľkých vtákov.
Na svete žije odhadom 50 až 430 miliárd vtákov a denne sa uskutoční približne 115-tisíc letov. Stretom sa preto nedá celkom vyhnúť. Letiská sú navyše často situované v oblastiach s vodnými plochami a mokraďami, ktoré sú pre vtáky prirodzeným lákadlom.
Najrizikovejšie fázy letu
Viac než 90 % kolízií sa udeje počas vzletu alebo pristátia. Riziko narastá najmä počas migračných období, keď vtáky hľadajú potravu a miernejšie podnebie. Klimatické zmeny navyše spôsobujú, že tradičné vzorce migrácie sú čoraz menej predvídateľné.
Príkladom je prudký nárast populácie kanadských husí v USA – z jedného milióna v roku 1990 na 4,5 milióna v roku 2021. Tieto vtáky sa zároveň dokázali prispôsobiť mestskému prostrediu, čím sa riziko stretov pri letiskách ešte zvyšuje.
Ako sa bránia aerolínie a letiská
Letecký priemysel skúša rôzne stratégie:
- piloti volia pomalší vzlet a pristátie,
- používajú sa všetky vonkajšie svetlá lietadla,
- monitorujú sa trasy vtáčich ťahov,
- na odplašenie sa využívajú svetlice aj dravce,
- testy odolnosti strojov prebiehajú dokonca odpaľovaním vtáčich tiel z diel, aby sa preverila pevnosť čelných skiel a motorov.