Dráma na palube: Cestujúci sa už lúčili so životom a svojimi blízkymi! VIDEO Lietadlo bolo v plameňoch

BRINDISI - To, čo malo byť pokojnou cestou z dovolenkového Korfu do Nemecka, sa zmenilo na minúty hrôzy. Lietadlu spoločnosti Condor počas letu začal horieť motor a posádka musela núdzovo pristáť v talianskom Brindisi. Desiatky cestujúcich opisujú chaos, strach a chvíle, keď sa už lúčili so životom.
Plamene priamo z motora
Na palube Boeingu 757 sedelo 273 pasažierov. Krátko po štarte sa z pravého motora ozval ohlušujúci rachot a vyšľahli plamene. „Bol to otrasný zážitok. Poslala som dcére rozlúčkovú SMS, myslela som si, že je koniec,“ povedala otrasená matka pre denník Bild.
Ďalší cestujúci potvrdili, že zo stroja sa opakovane ozývali výbuchy. „Bolo to neuveriteľne desivé. Zrazu bolo v celom lietadle úplné ticho,“ dodal jeden z nich.
Pilot zachoval pokoj
Kapitán napriek panike v kabíne zachoval chladnú hlavu. Posádka pasažierov upokojovala a vysvetľovala, čo sa deje. Stroj nakoniec bezpečne dosadol v Brindisi na juhu Talianska. Prvé vyšetrovanie naznačuje, že problém mohol vzniknúť v systéme prívodu vzduchu do motora.
Noc strachu v Taliansku
Po pristátí zostali pasažieri v Taliansku cez noc. Nie všetkých sa podarilo ubytovať v hoteloch, preto im spoločnosť rozdávala poukážky na jedlo a deky. „Cestujúci opustili lietadlo regulárne, ale miestne hotelové kapacity nestačili,“ uviedla spoločnosť Condor pre Bild.
Návrat domov – aj bez lietadla
Až v nedeľu dopoludnia vypravila spoločnosť náhradné lietadlo, ktoré dopravilo väčšinu cestujúcich do Düsseldorfu. No nie všetci sa po hrôzostrašnom zážitku odvážili znova nastúpiť na palubu. Matka s dcérou, ktoré sedeli priamo pri poškodenom motore a sledovali šľahajúce plamene z bezprostrednej blízkosti, sa rozhodli pre návrat po zemi – domov do Nemecka sa vybrali autobusom.