Experti odporúčajú jednoduchý a účinný spôsob: TAKTO sa zbavíte buriny bez drahých herbicídov!

LONDÝN - Britskí záhradníci objavili jednoduchý spôsob, ako sa zbaviť buriny na terasách a príjazdových cestách bez použitia chemikálií. Výsledky sú viditeľné už na druhý deň a tí, čo ho vyskúšali sa tešia aj z toho, že je veľmi lacný.
Účinný a finančne nenáročný. Takto môžeme charakterizovať návod, ako sa dá zbaviť buriny na terasách a príjazdových cestách. Zabudnite na drahé herbicídy a domáce zmesi. Podľa denníka Express odporúčajú členovia populárnej britskej Facebookovej skupiny Gardening UK naliať na burinu vriacu vodu.
„Tí, ktorí používate vriacu vodu na zabíjanie buriny rastúcej na štrku a terasách, ako často a ako dlho to robíte, aby ste videli výsledok?“ spýtal sa jeden z používateľov sociálnej siete. Reakcie na jeho otázku boli veľmi veľké a mnohí potvrdili, že tento spôsob prináša rýchle výsledky. Jedna členka sa podelila o skúsenosť: „Podľa mňa to závisí od druhu buriny a väčšina tej mojej na terase reagovala dosť rýchlo. Používam vriacu vodu aj na príjazdovej ceste.“
Šokujúce odhalenie: Cukety vo vašej záhrade môžu byť smrteľne jedovaté! TAKTO ich spoznáte!
Ďalšia doplnila: „Naliala som horúcu vodu na burinu a na druhý deň bola úplne spálená. Potom som ju vytiahla a odvtedy som ju už nevidela.“ Iný člen napísal: „V okamihu, keď si všimnete burinu, polejte ju vriacou vodou. Každý týždeň obchádzam dvor s kanvicou a moja príjazdová cesta je bez buriny.“ Ďalší komentujúci pridal: „Kontrolujem to raz týždenne. Pri každom opätovnom raste sú buriny slabšie a obnovujú sa čoraz pomalšie.“ A ešte jeden tip od záhradníka: „Keď uvidíte zelené výhonky, robte týždennú ‚hliadku‘ počas vegetačného obdobia. Ak použijete tento spôsob, burina odumrie v ten istý deň a o pár dní sa úplne scvrkne. Je to geniálne.“