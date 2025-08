Šokujúci experiment s vlastným dieťaťom: Matka uverila online radám, dieťaťu hrozila amputácia!

(Zdroj: Getty Images)

K šokujúcemu konaniu matky došlo 14. júla v provincii Hunan. Podľa denníka South China Morning Post matka uviedla, že to z jej pohľadu je nehygienické a mohlo by to ovplyvniť vývoj zubov dieťaťa. Uchýlila sa preto k omotaniu ukazováka svojmu 11-mesačnému dieťaťu látkou. Prst mu však opuchol a sfialovel. Lekárom tvrdila, že ukazovák svojho dieťaťa omotala iba „voľne“.

Dieťa muselo byť ošetrené v nemocnici, kde službukonajúci personál uviedol, že časť kože a tkaniva na ukazováku dieťaťa odumrela a ak by prst nezačali okamžite liečiť, mohol by si vyžadovať amputáciu kvôli poškodenému tkanivu. Tkanivo by sa dieťaťu malo obnoviť v priebehu dvoch až troch týždňov. „Žuvanie vecí je spôsob, akým dieťa objavuje svet,“ povedal Luo Yuanyang, lekár a dodal, že tento zlozvyk zmizne vo veku dvoch alebo troch rokov.

Zváženie pomoci je potrebné iba v prípade, že si deti hryzú nechty kvôli úzkosti či osamelosti, dodal. „Rodičia musia len dieťaťu udržiavať čisté ruky,“ upresnil. Zdravotnícky personál zároveň varoval rodičov pred neoverenými a náhodnými online tipmi. Mnohé z nich môžu vážne poškodiť zdravie ich detí. Nemocnica v Hunane uviedla, že nejde o prvý prípad. V poslednej dobe boli svedkami niekoľkých podobných prípadov. V jednom z nich zviazali dieťaťu prsty gumičkou, v inom mu nasadili rukavicu. „Ľudia zrejme potrebujú riadne školenie, aby sa stali rodičmi,“ dodal lekár.