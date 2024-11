Ľudia sa podelili o svoje najdivokejšie sexuálne avantúry: Au, na TÝCHTO miestach to radšej nerobte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hoci je dôležité užívať si vzrušujúci sex, pokusy o realizáciu erotických fantázií sa môžu niekedy nepríjemne zvrtnúť. Svoje bohaté skúsenosti s najtrápnejšími nevydarenými sexuálnymi experimentmi zverejnilo na Reddite zopár kinksterov a veľmi dobre nimi pobavili čitateľov. Jeden z nich opísal katastrofálnu udalosť, keď mal sex v púšti v noci pri návrate z Vegas. „Strašidelné plazivé púštne veci v noci nespia,“ ľutoval. Ďalší priznal, že hrozným miestom na sex môže byť aj prenajatý skladový kontajner, v ktorom sa to hemží strašidelnými plazmi. „Je tam čas uzávierky a ak ho zmeškáte, uviaznete na noc za bránou,“ spomína nešťastník.

(Zdroj: Getty Images)

K ďalším desivým miestam podľa kinksterov patria knižnice (kvôli kamerám), pláže kvôli piesku a strecha. „Šindle na streche nie sú sexy druh bolesti,“ priznal jeden z prispievateľov, pričom podrobne opísal zranenia, ktoré utrpel počas tejto sexuálnej seansy. Iný napísal, že na vlastnej koži zistil, že vloženie svojho prirodzenia do pohára vína nie je iba neuspokojivé, ale to aj naozaj štípe. Z podobného dôvodu by sa podľa ďalšieho prispievateľa muži nemali snažiť osladiť si symbol svojej mužnosti medom, pretože to spôsobí obrovskú bolesť. „Zničíte každý povrch, ktorého sa dotknete,“ varoval komentujúci. „Budete ho čistiť, akoby ste čistili trblietky.“

V azda najmorbídnejšom príbehu o nevydarenom sexe jeden používateľ tvrdil, že išiel na swingers párty, kde všetci vyzerali, akoby prišli zo zastávky a skončil s výkalmi na nohe. Ďalšou často spomínanou fantáziou bol vstup do klubu, kde sú toalety čoraz menšie. Zvláštnu kapitolu tvoril aj sex vo vzduchu. „Raz som pristihla pár so stiahnutými nohavicami v zadnej časti nášho lietadla,“ povedala v nedávnom rozhovore pre denník New York Post letuška Suzanne Bucknamová, ktorá pracuje pre nemenovanú leteckú spoločnosť. „Núdzovo sme pristáli a nechali sme ich vyviesť z lietadla. Potom sme vzlietli, ale bez nich.“ Aj keď sex v lietadle nie je výslovne nezákonný, pasažieri, ktorí si to vyskúšajú, riskujú porušenie zákona o verejnom poriadku.