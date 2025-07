Peklo v pokojnej obci: Tisíce ľudí sa schádzajú na trojdňovú swingers párty, miestni sú v šoku!

Tisíce nadšencov swingers párty sa zhromaždili v malej anglickej obci Allington (Zdroj: Twitter/Mirror)

Iba dve hodiny severne od Londýna v obci Allington sa tento rok konal Swingathon. Prilákal viac ako 1000 účastníkov, čo je viac ľudí ako žije v malebnej dedinke, ktorá má iba 897 obyvateľov. Trojdňový festival zahŕňa stany na hranie, tanec pri tyči, penové párty a ďalšie praktiky, informuje New York Post.

Festival sa prvýkrát konal v roku 2020 a odvtedy sa stal tradíciou. Počet účastníkov sa každý rok zväčšuje. „Stávame sa známymi ako mesto swingersov v Anglicku len kvôli festivalu, nie je to to, čo by sme chceli,“ povedal jeden z obyvateľov pre Southwest News Service.

Thousands flock to sleepy village as it hosts UK's biggest taboo festivalhttps://t.co/fQBxiAQJMt pic.twitter.com/2mFEBzpqmH — The Mirror (@DailyMirror) July 18, 2025

„Žijú tu väčšinou starí ľudia a rodiny s deťmi, tak si viete predstaviť ako vypľuli čaj, keď zistili, že sme sa stali domovom Swingathonu,“ dodal. V posledných rokoch sa obyvatelia sťažovali najmä na hlasné a stonajúce zvuky vychádzajúce z tohto miesta. Podľa organizátora ide však o jednotlivcov, ktorí sú úctiví, svedomití a praktizujú „bezpečný sex“, upresnil.

Organizátor Swingathonu uviedol, že ich trojdňový festival normalizuje sexuálnu slobodu, bojuje proti predsudkom a nepriazni osudu. "Swingathon je bezpečným, inkluzívnym, herným a vzdelávacím priestorom," dodal. Vstupenky na festival sa pohybujú od 250 amerických dolár a okrem sexuálnych aktivít prebiehajú na festivale rôzne workshopy, demonštrácie, hrá živá hudba.