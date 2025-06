Zázrak v práčke: Deväťmesačný kocúr prežil celý prací cyklus! FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

GOLD COAST - Majitelia zo Zlatého pobrežia v Austrálii zažili šok, keď po 55 minútach otvorili práčku – vo vnútri našli svojho kocúra Pabla. Bol nažive, no bojoval o život. Jeho príbeh má šťastný koniec, no zároveň je vážnym varovaním pre všetkých milovníkov mačiek.

Tento kocúr má zrejme viac ako len deväť životov. Deväťmesačný burmilla kocúr Pablo si nič netušiac ľahol do bubna práčky, kde ho nikto nezbadal. Jeho majiteľka omylom zatvorila dvierka a spustila program, uviedol portál Bild. Voda začala stúpať a práčka bežala takmer hodinu. Pablo strávil neuveriteľných 55 minút v studenej vode počas kompletného cyklu. Bol prehadzovaný, premočený a vystavený obrovskému stresu. A predsa – prežil. Keď majiteľka otvorila práčku, zažila šok. Malý kocúr bol nažive, ale v zúboženom stave. Okamžite ho previezli do špecializovanej veterinárnej kliniky SASH na Gold Coast v štáte Queensland.

Pablo, un chaton de 9 mois, survit à 55 minutes dans une machine à laver en marche



➡️ https://t.co/Ye9DMkC9D1 pic.twitter.com/0nDaFxMXDe — Le Parisien (@le_Parisien) June 29, 2025

Podľa veterinárky Elly Yarsleyovej pre televíziu 7News bol stav zvieraťa kritický: „Mal poranenie mozgu, poškodené pľúca a prišiel o niekoľko pazúrikov. Bol v jednom z najhorších stavov, aké som za posledné roky videla.“ Zdravotníci bojovali o jeho život celé hodiny. Ich úsilie sa však vyplatilo. Pablo sa pomaly zotavoval a dnes je takmer úplne zdravý. Podľa kliniky je jeho prežitie skutočne výnimočné: „Len veľmi málo mačiek prežije celý prací cyklus. Tento prípad bol blízko zázraku,“ dodala Yarsleyová.

Veterinárna klinika sa rozhodla príbeh zverejniť, aby upozornila na smrteľné nebezpečenstvo, ktoré predstavujú práčky pre domáce zvieratá. „Mačky milujú teplé, úzke priestory a práčky im často pripomínajú ideálne miesto na spánok. No môže to skončiť tragicky,“ upozorňuje klinika vo svojom vyhlásení. Hoci mal Pablo obrovské šťastie, nie je to jediný prípad. V roku 2020 prežil iný burmilla kocúr Oscar 12-minútové pranie s teplou vodou a pracím prostriedkom neďaleko Brisbane. A v roku 2019 vyviazlo mačiatko Poppy z Tasmánie s pomliaždeninami po polhodinovom cykle. Žiadna z nich však nevydržala v práčke tak dlho ako Pablo.