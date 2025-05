Mačka s nadmerným počtom labiek šokovala záchranárov v Alberte FOTO

šesťnohá mačka Bitsy (Zdroj: Profimedia)

ALBERTA - Zamestnanci organizácie Furget Me Not Animal Rescue zažili šok, keď im pred niekoľkými týždňami doviezli túlavú mačku. Nie však kvôli jej zraneniam či vychudnutému telu, ako sa to v týchto prípadoch bežne stáva. Dôvodom ich prekvapenia bol počet končatín zvieraťa.