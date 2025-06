VIDEO Agent ukázal, ako zlodeji vedia za 60 sekúnd otvoriť aj zamknutý kufor

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Cestovanie s uzamykateľným kufrom môže pôsobiť ako bezpečná voľba, no podľa amerického bezpečnostného agenta je väčšina kufrov zraniteľná. Zlodeji ich dokážu otvoriť obyčajným perom a trvá im to menej než minútu!

TSA agent ukázal, ako zlodeji dokážu za menej než 60 sekúnd prelomiť bezpečnostný zámok na kufri a potrebujú na to len obyčajné pero, uviedol portál Best Life Online. V krátkom videu na TikToku demonštroval, ako je možné aj zdanlivo dobre zabezpečenú batožinu s kombinovaným zámkom jednoducho otvoriť.

Vysvetlil, že ak má kufor bežný zips bez ochrannej chlopne, zlodejovi stačí lacné guľôčkové pero. Stačí, ak jeho hrotom „roztrhne“ zips medzi zubami a môže kufor ľahko otvoriť bez nutnosti poznať kombináciu zámku.

„Vidím veľa ľudí cestovať s kuframi so zámkami, no s obyčajným perom dokážete porušiť ich bezpečnosť,“ povedal agent. Vo videu ukazuje, ako pero vedie po uzavretom zipsovom páse, až kým sa mu nepodarí zuby rozpojiť. Následne môže pero viesť po celom obvode a kufor sa otvorí.

Technika „pero na zips“ nie je novinkou. Existuje už roky, no mnohí cestujúci o nej netušia. TSA agent v závere videa zips znova zatvoril posunutím bežca, čím po sebe nezanechal žiadnu stopu.