Letuška upozornila na sofistikované spôsoby, akými okrádajú zlodeji cestujúcich: Takto vykrádajú účty

Letiská fungujú ako malé mestá a rovnako ako v každom meste sa aj tam krádeže dejú na dennej báze, len je ich ťažšie odhaliť a ešte ťažšie zastaviť, uviedla Bacilieri pre svojich takmer päť miliónov sledovateľov na TikToku. Mediálna agentúra Jam Press pokračuje, že influencerka, ktorá pochádza z Argentíny a pracuje pre španielskeho nízkonákladového dopravcu Vueling vysvetlila, že niektorí zlodeji si kupujú letenky, aby mohli okrádať cestujúcich a obchody bez toho, aby vôbec nastúpili do lietadla. „Jediným cieľom zlodejov je prejsť cez bezpečnostnú kontrolu, dostať sa k terminálom a okradnúť cestujúcich alebo bezcolné obchody a potom zmiznúť pred odletom,“ upozornila.

Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam letiskových centier títo zlodeji na letiskách zriedkavo čelia prísnym trestom, píše denník New York Post na základe slov letušky. „Niektorí z týchto zlodejov sú recidivisti, zachytení na kameru, odhalení na Instagrame alebo TikToku a napriek tomu sú stále tam, prechádzajú sa po termináloch ako bežní cestujúci,“ uviedla letuška. „Nikto ich nezastaví. Nikto ich nesleduje,“ dodala.

Kradnú aj z bankových kariet

Zlodeji však často nekradnú iba fyzické veci. Obzvlášť riskantné na letisku je používanie USB nabíjacích portov, pretože sa do nich môžu nabúrať kyberzločinci a získať prístup k bankovým údajom a osobným informáciám cestujúcich. Niektorí zlodeji v uzlových letiskách dokonca používajú skenery Near Field Communication na získavanie údajov z kreditných kariet cestujúcich, keď sa okolo nich prechádzajú. Toto tajné preťahovanie kartou často zostáva nepovšimnuté aj po dobu niekoľkým dní, kým si majiteľ účtu nevšimne neoprávnenú transakciu, často v zahraničí, čo mimoriadne sťažuje prevenciu tohto prečinu.

Cestujúci musia byť naviac ostražití aj po nástupe do lietadla. „Zlodeji čakajú, kým sa stlmia svetlá, kým cestujúci zaspia a potom potichu otvoria horné priehradky, rozopnú tašky a vezmú si, čo chcú. Šperky, hotovosť, elektroniku,“ vyhlásila používateľka, ktorá často na svojom účte zdieľa tipy na cestovanie. „Videla som to. Nahlásila som to. A pravdou je, že bez kamier na palube často nemôžeme urobiť nič,“ uviedla s tým, že zlodeji okrádajú aj posádku.

Autorka príspevku však načrtla niekoľko spôsobov, ako sa cestujúci môžu pred letiskovými oportunistami chrániť. V prvom rade im odporučila, aby nikdy nenechávali svoje tašky, elektronické zariadenia ani iné cennosti bez dozoru. Na ochranu pred kyberzločincami Bacilieri zase navrhla, aby si cestujúci priniesli vlastné nabíjačky a používali špeciálne peňaženky s blokovaním rádiofrekvenčnej identifikácie, ktoré zabránia sťahovať informácie z čipov ich kreditných kariet. Letuška tiež odporučila, aby si cestujúci zamykali svoje príručné batožiny aj na palube lietadla a aby si tiež dávali pozor na príliš priateľských cudzincov v termináloch či na palube. „Ak sa vám niečo nezdá, okamžite to nahláste posádke,“ vyzvala.