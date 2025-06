Nový virálny trend na TikToku: „Som taký hladný, že by som zjedol... tvojho ex!“ VIDEO

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Ashley Landis)

LONDÝN - Zabudnite na známe „Som taký hladný, že by som zjedol koňa“. TikTok prichádza s novou verziou tohto výroku. Ľudia teraz tvrdia, že by zjedli niekoho. Čím zvláštnejšia či osobnejšia osoba, tým lepší efekt. Výsledné zmätené a často šokované reakcie príbuzných či priateľov bavia milióny divákov po celom svete.

Používatelia siete zdieľajú videá, v ktorých tvrdia, že by „zjedli“ napríklad bývalého spolužiaka, náhodného človeka z ročenky či dokonca bývalú lásku ich rodiča, uviedol portál Indy100. Podstata vtipu spočíva v tom, že čím konkrétnejšia osoba je spomenutá, tým absurdnejší a vtipnejší je výsledok.

TikToker Joe Mele (@mmmjoemele) napríklad povedal svojmu otcovi, že je taký hladný, že by zjedol „chlapa z jeho ročenky“ menom Gino Romano. Otcova zdesená reakcia na seba nenechala dlho čakať: „Joe, to nie je meno, s ktorým sa len tak žartuje,“ povedal vážne. „Ty si to nikdy nepovedal. Tento rozhovor sa nikdy nestal.“ Video má vyše 10,5 milióna vzhliadnutí a stovky tisíc pobavených komentárov. „Teraz CHCEM vedieť, kto to je,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Toto odomklo otcovo tajomstvo.“ A tretí len sucho poznamenal: „Ten pán má PTSD.“

TikTokerka Liana Jade (@lianajadee) zasa otestovala tento výrok na svojom dvojročnom synovi. Povedala mu, že je taká hladná, že by „zjedla dieťa“. „Mňa?“ opýtal sa prekvapene malý chlapec. Keď ho mama uistila, že nemyslí jeho, ale iné dieťa, chlapec sa znepokojene spýtal, ktoré presne. Následne rozhodol: „Môžeš jesť len snacky. Deti nie sú snacky.“ Komentujúci si zamilovali jeho rozumné a milé reakcie: „Prečo britské deti znejú tak zdvorilo?“ napísal jeden. Ďalší dodal: „Sú takí vážni a zároveň rozkošní.“

TikTokerka Brooke (@brookekhainesss) zasa zaskočila svoju mamu, keď jej povedala, že by „zjedla jej frajera zo strednej“. „Povedala si... Doc Clarkson?!“ vyprskla mama do smiechu. Video má viac než 6,5 milióna vzhliadnutí a v komentároch to žije spomienkami divákov. „Na chvíľu som videla, ako sa zmenila späť na 17-ročnú,“ napísal niekto. „Asi si na neho spomína s láskou,“ poznamenal ďalší. A jeden komentár sa stal hitom sám o sebe: „To je doslova môj otec. Stiahol som si TikTok len preto, aby som to mohol komentovať.“