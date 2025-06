Bratislavská bytovka nezvláda hlučný milenecký pár: Rodina im na chodbe nechala ODKAZ, ktorý baví celý internet

(Zdroj: Getty Images, Facebook/Nekŕmte nás odpadom)

Dobré susedské vzťahy sú jedným z dôležitých súčastí existencie, ktoré prispievajú k životnej harmónii. Niekedy však natrafíte na susedov, ktorí sú hluční a neostýchajú sa hlasno prejaviť ani pri intímnych chvíľach. Takýto problém akurát rieši rodina z Bratislavy, ktorá sa rozhodla hlučnej dvojici zanechať na chodbe slušný a vtipný odkaz. Ten teraz baví celé Slovensko.

"Vnútroblok Slávia, Bratislava," napísala stránka Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti, ktorá odkaz rodiny zverejnila. "Milý milenecký pár z vyššieho poschodia, so všetkou úctou vás prosíme o zatváranie okien počas vašich večerných, nočných a skorých ranných intímnych chvíľ. Vnútroblok má výbornú akustiku a nie každý potrebuje detailný prehľad o vašom súkromnom živote," odkázala rodina v ozname a poukázala na to, že to už mohli pochopiť zo zvukov "násilného zatvárania okien celého susedstva".

Poďakovala sa za pochopenie a na záver podotkla, že by možno pomohlo, keby bola dáma o čosi tichšie. "I deťom je ťažké vysvetliť, že ide o zvuky slasti, nie náreku," dodala rodina na záver odkazu, do ktorého pridala aj ilustračný obrázok psíka pre krajší deň.

Príspevok si okamžite získal množstvo ľudí a niektorí z nich sa tiež podelili so svojimi historkami s hlučnými susedmi pri ich intímnych chvíľach. "Osoba, ktorá to písala, musí byť super človek. A ten obrázok. Milé! Tak už len dúfať, že si zatvoria tie okná," zareagovala jedna v komentároch. "Hromadný potlesk po možno pomôže," zažartovala ďalšia.