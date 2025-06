Bezdetné páry v Rusku majú problém, návrh z Dumy hovorí jasne: Pokiaľ nemáte deti, obmedzíme vám pripojenie na internet!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Poslanec ruskej Dumy za Pravoslávne Rusko prišiel s návrhom, ktorý šokoval všetky mladé bezdetné páry. Michail Ivanov sa pre portál Abzats vyjadril, že má riešenie pre dnešnú dobu. Moderné páry podľa neho neuvažujú o vytvorení rodiny, ale radšej trávia čas na sociálnych sieťach.

Závislosť

Ako uvádza, riešenie problému je jednoduché, a síce, úplný zákaz prístupu na sociálne siete počas nočných hodín. Internet opísal ako "novú formu závislosti", ktorá "nahlodáva základy rodiny".

"Mladí ľudia, namiesto toho, aby medzi sebou budovali vzťahy a premýšľali o deťoch, trávia hodiny na sociálnych sieťach, hrajú hry a pozerajú seriály. Nie je to len zlozvyk, ale bezpečnostná hrozba pre demografiu našej krajiny."

Ako ďalej Ivanov poznamenal, Rusko musí vytvoriť podmienky, aby mali páry motiváciu "vrátiť sa ku skutočnej komunikácii" a "chcieť byť rodičmi". Iniciatívu obraňuje tým, že to nie je cenzúra, ale regulácia v prospech spoločnosti. Následne spomenul, že by sa do nej mohli zapojiť aj psychológovia, ktorí by pomáhali mladým ľuďom vysvetliť potrebu zakladať si rodiny.

"Nevyzývame k úplnej kontrole, ale keď mladí ľudia trávia celé noci na sociálnych sieťach, nikam to nevedie. V Rusku bola tradičná rodina považovaná vždy za niečo prirodzené a našou úlohou je priviesť to späť," dodal na záver poslanec ruskej Dumy.

Podľa aktivistky za ľudské práva a zároveň členky Výboru Štátnej dumy pre rodinu Eliny Žgutovej, pokutovanie bezdetných párov celú situáciu len zhorší. Väčšina mužov v mladom veku nebude chcieť mať podľa nej deti.