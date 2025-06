Francúzska vláda zvažuje nariadiť sociálnej sieti X overovanie veku užívateľov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

PARÍŽ - Francúzska vláda zvažuje označiť sociálnu sieť X ako platformu s pornografickým obsahom. Pokiaľ by k tomu došlo, užívatelia X by sa mohli na sociálnu sieť prihlásiť iba po overení veku a ľudia mladší ako 18 rokov by prístup na ňu nemali. Píše o tom portál POLITICO a televízie France 24.